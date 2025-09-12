Kyberprostor je zrcadlo reálného světa, zní z NÚKIB

Vládou schválená strategie kybernetické bezpečnosti poprvé konkrétně označuje za dva největší kybernetické nepřátele Česka Rusko a Čínu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje, že útoků a incidentů přibývá. „Kyberprostor je zrcadlo. Co probíhá v reálném světě, probíhá i v kyberprostoru,“ sdělil v Interview ČT24 moderovaném Terezou Řezníčkovou náměstek ředitele NÚKIB Tomáš Krejčí.
Rusko a Čína podle Krejčího chtějí sbírat informace a využívají slabin společnosti. Rusko má prý zájem o informace, které si vyměňují spojenci, pro Čínu je prý zase důležité se dostat do „systémů“ a tam nějakou dobu působit. „Prvotní varování proti čínským technologiím jsme vydali už v roce 2018,“ připomíná.
Krejčí zmínil například aktivity proruských hacktivistických skupin, které podporují všechny kroky, které podniká Rusko. „Když se například vláda ohradí proti krokům Ruské federace, začnou proti ministerstvům či našemu úřadu útoky typu DDoS, to znamená, že na stránku začne přistupovat velké množství účtů, které jsou automatické,“ sděluje.
Web kvůli tomu nefunguje jen krátce, útočník to pak ale podle Krejčího vydává za újmu Česka, což má rozdmýchat nedůvěru ve stát. „Podporuje to narativy Ruské federace, že jsme slabí,“ sděluje s tím, že v takových případech nepomáhá ani výrazná medializace podobných incidentů.
Problém mohou být kvantové počítače
Bezpečnost podle Krejčího nikdy nebude stoprocentní, ochrana se ale prý postupně posiluje. Zmínil letošní květen, kdy Úřad vlády oznámil, že se čínští hackeři nabourali do systémů ministerstva zahraničí. „Vy protivníkovi ukazujete schopnost, že víte, že to byl on,“ sděluje s tím, že ochranu zrobustňuje i sdílení informací s partnery ve strukturách NATO.
NÚKIB je zodpovědný i za ochranu utajovaných informací. Zásadní problém v tomto ohledu může být podle Krejčího nástup kvantových počítačů. Útočníci totiž už nyní mohou krást i zašifrovaná data, přičemž spoléhají, že se k nim dostanou v budoucnu. Pokud totiž dnes jejich dešifrování zabere sto let, za pět nebo deset let to mohou být například dvě hodiny.