Kabinet Andreje Babiše (ANO) v týdnu rozhodl o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ta přitom může pozitivně ovlivňovat konání vlád, shodli se ekonom Miroslav Singer a sociolog Daniel Prokop, kteří v NERV v minulosti působili. Zejména Singer ale vidí v existenci této rady spíše „marketingové cvičení“ politiků. Oceňuje, že se „jeho“ NERV podařilo zabránit plošnému zavření průmyslu během pandemie. Myslet si ale, že nějaká vláda použije návrhy reforem, je podle Singera naivní. Prokop vidí fungování NERV pozitivněji. Podle něj může doplnit analytický aparát státních úřadů a poskytnout jim nezbytné kalkulace. Poslední NERV zanechal podle Prokopa užitečné návrhy, které by mohla využít i Babišova vláda. Prokop zmínil například reformu zdravotní prevence, rozpočtového určení daní nebo důchodů. I on však vidí roli rady spíš jako „inspiraci“.
Výběr redakce
Partnerství USA a Slovenska je strategické, uvedl Pellegrini po schůzce s Rubiem
13:56před 33 mminutami
Macinkovo vystoupení v Mnichově kritizuje opozice. Ministra hájí Okamura i Turek
14:24před 41 mminutami
V noci napadlo až patnáct centimetrů sněhu, problémy v dopravě měl Moravskoslezský kraj
09:26před 5 hhodinami
Aktuálně z rubriky Domácí
Macinkovo vystoupení v Mnichově kritizuje opozice. Ministra hájí Okamura i Turek
Sobotní debatu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) o demokratičnosti Evropské unie s jeho polským protějškem Radoslawem Sikorským na Mnichovské bezpečnostní konferenci označili zástupci opozice za ostudu a trapas. V debatě se Macinka střetl také s bývalou šéfkou americké diplomacie Hillary Clintonovou. Za českého ministra se postavili šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura a čestný prezident Motoristů Filip Turek. Macinka podle serveru iROZHLAS.cz uvedl, že šlo o jednu z nejživějších panelových diskusí na konferenci.
Vliv NERV na vládu je omezený, shodli se hosté Otázek Václava Moravce
Kabinet Andreje Babiše (ANO) v týdnu rozhodl o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ta přitom může pozitivně ovlivňovat konání vlád, shodli se ekonom Miroslav Singer a sociolog Daniel Prokop, kteří v NERV v minulosti působili. Zejména Singer ale vidí v existenci této rady spíše „marketingové cvičení“ politiků. Oceňuje, že se „jeho“ NERV podařilo zabránit plošnému zavření průmyslu během pandemie. Myslet si ale, že nějaká vláda použije návrhy reforem, je podle Singera naivní. Prokop vidí fungování NERV pozitivněji. Podle něj může doplnit analytický aparát státních úřadů a poskytnout jim nezbytné kalkulace. Poslední NERV zanechal podle Prokopa užitečné návrhy, které by mohla využít i Babišova vláda. Prokop zmínil například reformu zdravotní prevence, rozpočtového určení daní nebo důchodů. I on však vidí roli rady spíš jako „inspiraci“.
Pokračování muniční iniciativy podporuje 62 procent Čechů, zjistil Kantar
Pokračování české muniční iniciativy, která zajišťuje dělostřeleckou munici pro Ukrajinu napadenou Ruskem, podporuje 62 procent lidí v Česku, naopak proti je 35 procent, zjistila v lednovém průzkumu pro ČT agentura Kantar CZ. Premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé nové vládní koalice původně plánovali iniciativu zrušit, nakonec do ní ale Česko pouze přestane přispívat penězi.
Zemřela Zuzana Marešová, poslední „Wintonovo dítě“ v Česku
Ve věku 94 let zemřela Zuzana Marešová, rozená Spitzerová. Patřila mezi 669 převážně židovských dětí, které odjely na začátku druhé světové války z Prahy do Londýna díky Nicholasu Wintonovi. V Česku byla posledním žijícím dítětem, které Winton tímto způsobem zachránil, poznamenali zástupci projektu Paměť národa.
V noci napadlo až patnáct centimetrů sněhu, problémy v dopravě měl Moravskoslezský kraj
Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem patnácti centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval. Nový sníh v neděli ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.
Zájem o studium japonštiny v Česku sílí, přes kulturu láká hlavně mladé
V Česku roste zájem o studium japonštiny – podle oslovených jazykových škol je nejpopulárnější ze všech nabízených asijských jazyků. Pro velký zájem otevřely některé školy i kurzy navíc. Nejvíce vyhledávají japonštinu lidé do třiceti let. Dotazované školy uvádějí, že zájem sílí díky popkultuře, anime a turismu. ČT oslovila šest různých jazykových škol, které nabízejí běžné cizí jazyky, jako je angličtina a němčina, ale například i ty asijské.
AI pomáhá ve zdravotnictví, ministerstvo připraví pravidla
Umělou inteligenci (AI) využívá čím dál víc nemocnic a ambulancí. Tato technologie dokáže zkrátit délku vyšetření i čekací lhůtu na něj. Zatím ale chybí pravidla pro její využívání, ministerstvo zdravotnictví se to proto teď chystá napravit. Úřad také chce, aby zdravotní pojišťovny hradily technologie spjaté s AI.
V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové
Až deset centimetrů sněhu může od sobotního večera do nedělního poledne napadnout na severní a střední Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech, uvedli meteorologové. Od sobotního večera do nedělního odpoledne platí pro část Jihočeského kraje a severovýchod republiky výstraha před sněhovými jevy. Na severovýchodě může ojediněle přibýt až patnáct centimetrů nového sněhu a hrozí tam i sněhové jazyky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Načítání...