Vláda se neshoduje na výši příspěvku na péči

Koalice se dohaduje o příspěvek na péči. Vládní strany se neshodnou, jestli mají lidé odkázaní na pomoc druhých dostávat více peněz. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce přidat těm s největším handicapem. Opozice by pak navýšila příspěvky i pacientům s lehčím postižením.

Kvůli mozkové obrně je odmala odkázaná na vozík. Ačkoliv se snaží co nejvíce věcí zvládat sama, pět hodin denně jí musí pomáhat asistentka. „Spadám do stupně IV+ a potřebovala bych více hodin. Deset a více,“ říká Cuřínová.

S financováním asistentky by jí mohl pomoci nový příspěvek. Jurečka navrhuje, aby lidé s podobnými potřebami, jako má Cuřínová, mohli dostávat až 11 600 korun měsíčně navíc.

Aby si to mohla dovolit, hledá ke svému čtvrtinovému úvazku ještě další zaměstnání. „Hledám ho asi rok a je to velmi těžké. Nikde mě moc nechtějí, protože mám tělesný handicap,“ svěřuje se Cuřínová.

Stanjura: Ještě vyjednáváme

„Příspěvek na osobní asistenci by umožnil lidem se víc spolehnout na služby, a neodcházet do pobytových zařízení,“ říká ředitel Asistence Erik Čipera. „Toto by jim umožňovalo, aby každý den měli až dvanáct hodin osobní asistence,“ sděluje Jurečka.

Jenže podporu v koalici pro tento návrh Jurečka zatím nemá. „Ještě vyjednáváme, tak jako o všech pozměňovacích návrzích. Myslím, že jednání budou probíhat až do samotného okamžiku hlasování ve třetím čtení,“ poznamenal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).