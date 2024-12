Vláda chce zařadit HHC na nový seznam látek, které nebude trestné vlastnit

„Debaty odborníků vycházely z toho, že se mění stanovisko WHO a OSN, že se objeví nové postoje. Ale nemá smysl dělat kroky podle toho, co možná nastane,“ uvedl ministr. Očekává se, že Světová zdravotnická organizace (WHO) vydá příští rok v březnu k těmto látkám stanovisko.

Seznam i předpisy jsou podle Válkova vyjádření před jednáním připravené a o notifikaci mluvil minulý týden s novým eurokomisařem. Vláda podle něj v úterý seznam zakázaných látek rozšířila o jiné substance, seznam posuzovnaných látek projedná příští týden a seznam povolených psychomodulačních látek bude hotový v lednu.

Podle zákona by si méně rizikové produkty s psychomodulačními látkami mohli koupit dospělí ve specializovaných prodejnách, kam by nesměly děti. E-shopy by mohly mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech by byl zakázaný. Zboží by se kontrolovalo. Zákazníci by dostali informace o složení a doporučených dávkách.

Lidé postižení povodněmi mohou dostat až tři miliony

Vláda také rozhodovala o povodňové pomoci. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) uvedl, že schválila program Živel 3, na nějž je vyčleněno 3,5 miliardy korun.

Lidé, které postihly zářijové povodně, budou moci žádat o dotaci na obnovu obydlí až tři miliony korun. Kromě toho budou moci získat zvýhodněné úvěry úročené jedním až třemi procenty na dobu 25 let. Podle Kulhánka bude možné z dotace či zvýhodněného úvěru zaplatit kompletní náklady na pořízení nebo rekonstrukci nemovitosti. Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásí příjem žádostí v nejbližších týdnech.