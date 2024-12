Ministerstvo navrhuje prodloužit zákaz HHC na neurčito

Resort zdravotnictví navrhl prodloužit bez časového omezení zákaz HHC i jiných kanabinoidů, který měl platit do konce roku. Na seznam zakázaných látek chce přidat nově ještě dalších 146 substancí, vyplývá z návrhu vládního nařízení, které bude projednávat kabinet. Proti zákazu bez termínu je vládní protidrogový odbor, navrhuje prodloužení do 1. července. Experti návrh kritizují, doporučují začít postupovat podle zákona o psychomodulačních látkách.

Nutná pak bude ještě evropská notifikace. Podle resortu potrvá nejméně tři měsíce. „Jakmile budou nařízení vlády o psychomodulačních látkách a nařízení vlády o zařazených psychoaktivních látkách připravena k vydání, budou tyto látky na základě hodnocení rizik přeřazeny do odpovídajících seznamů,“ sdělilo ministerstvo.

Jeho zástupci se obávají, že se příprava bude protahovat a předpisy se nastaví tak složitě, že nesplní účel. Experti nabízejí, že do konce ledna zdarma pro vládu připraví vzorová nařízení.

Vláda zařadila HHC na seznam zakázaných látek v polovině února. O několik týdnů později přidala další kanabinoidy. Někdejší vládní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a experti na protidrogovou problematiku byli proti. Poukazovali na to, že nově hrozí za držení látek vězení. Zdůrazňovali, že zakázané substance podle nich okamžitě nahradí nové pozměněné sloučeniny, které mohou být nebezpečnější. Varovali také před rozšiřováním černého trhu.

Méně rizikové produkty by si mohli koupit jen dospělí ve specializovaných prodejnách, kam by nesměly děti. Zboží se nesmí podobat cukrovinkám či hračkám, nesmí se prodávat v automatech. Distributoři a prodejci musí mít licenci.

Podle letošní novely budou vedle seznamu zakázaných látek existovat ještě další dva seznamy. Jeden má obsahovat nové psychoaktivní látky s neznámými dopady, které by se dva roky zkoumaly. Poté by se mohly zařadit na druhý seznam psychomodulačních substancí s nízkým rizikem.

ÚSVV, v jehož správní radě je třeba i šéfka Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helena Gherasim, píše, že k řadě zákonů se doprovodné předpisy přijaly až následně. Uvádí, že ke kratomu a HHC už existuje dostatek informací. Navrhuje proto postupovat podle normy a zavést regulovaný trh do konce ledna, případně zákaz HHC prodloužit jen do konce března a do té doby prodej za nových pravidel nastavit. Radí také stanovit na psychomodulační látky spotřební daň.

Vládní odbor protidrogové politiky se nyní staví proti zákazu HHC i jiných kanabinoidů bez časového omezení. „Požadujeme prodloužit lhůtu do 1. července 2025, aby byly dodrženy základní principy nové regulace psychoaktivních látek a vláda měla v souvislosti s předpokládaným vstupem prováděcích právních předpisů v účinnost možnost rozhodnout o jejich definitivním zařazení na seznam návykových (zakázaných) látek, zařazených psychoaktivních látek nebo psychomodulačních látek,“ uvedl odbor.

Zabránit chce případné kriminalizaci za držení. Odvolává se i na vládní programové prohlášení, v němž kabinet slibuje, že regulace návykových látek bude odpovídat míře jejich škodlivosti.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zakázat nově ještě dalších 146 látek. Jednou z nich je thiafentanil. Toto opioidní analgetikum, které se používá k anestezii zvířat, je obdobou fentanylu. Další látkou je gamabutyrolakton (GBL), který se používá v průmyslu jako čistidlo a rozpouštědlo. Zákaz GBL by měl platit od dubna, aby se firmy stihly připravit.