Vláda chce firmám ulevit od byrokracie jednotným měsíčním hlášením

Kabinet chce sjednotit měsíční hlášení firem úřadům. Odpadlo by tak samostatné posílání potvrzení o zdanitelných příjmech, přehledu výše pojistného nebo informací a statistik o průměrném výdělku. Místo toho zaměstnavatelé pošlou jen jeden formulář, který si pak jednotlivé úřady převezmou. „Pilotní projekt spouštíme od července 2025, počítáme pak s plným náběhem od začátku roku 2026,“ informoval ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V nejbližší době k připomínkám zamíří zákon, který má zjednodušit měsíční hlášení firem. Ministr práce jej chce projednat do konce roku nebo začátkem toho příštího. Změna by pro zaměstnavatele sjednotila posílání formulářů státním úřadům. Zároveň by firmy nemusely reagovat na každou žádost úřadů o informace zaměstnanců zvlášť.

„Jsou to stovky projektů, tisíce zaměstnanců a nepravidelné žádosti různých státních institucí o data o mzdách zaměstnanců. Pokud se systém podaří realizovat tak, jak je navrhován, mohl by ušetřit značné procesy,“ řekl mluvčí společnosti Skanska Ondřej Šuch.

Nově mají data směřovat do jednoho úložiště, ze kterého si je úřady samy přeberou. „Každý měsíc se posílá nástup zaměstnance, odhlášení zaměstnance, nebo zda je u vás. Změna pracovní smlouvy, pak tam máte informace, které souvisí se zdravotním pojištěním,“ popsal majitel firmy NEWPS.CZ Aleš Kučera.