Většina stran a hnutí, které mají podle průzkumu agentury Kantar reálnou šanci vstoupit do sněmovny, tedy ANO, SPOLU, STAN, Piráti, SPD, Stačilo! a Motoristé, nesouhlasí s automatickým zdražováním dálniční známky. Teď její cena roste podle inflace a délky sítě – to ale akceptují jen koalice SPOLU a hnutí STAN. Většina subjektů si také myslí, že je vhodné zvýšit maximální povolenou rychlost až na 150 kilometrů za hodinu. Momentálně se takový krok připravuje na vybraných úsecích. Proti jsou ANO, SPD a Stačilo!. Moderních dopravních staveb ale musí rychle přibývat – v tom jsou politici zajedno.
Většina stran nechce, aby dálniční známka automaticky zdražovala
4 minuty