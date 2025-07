Valorizace penzí kompenzuje růst cen, říká Jurečka. Juchelka kritizuje její úpravu

Z nových dat Národní rozpočtové rady, která získala Česká televize, vyplývá, že průměrný důchod vzroste v lednu zhruba o 650 korun měsíčně. Průměrná penze by tak na začátku příštího roku vystoupala na 21 700 korun.

Jurečka ale zatím nepotvrdil, že se důchody zvýší asi o 650 korun. „Vždy na tyto výpočty říkám, že jsou předběžné. To finální, přesné číslo budeme znát 10. září. Čekáme na poslední statistické údaje. Kolem této částky se to může pohybovat, ale zatím to nemohu potvrdit,“ vysvětlil ministr.