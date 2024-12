V řadě měst si lidé příští rok za teplo připlatí, někde se naopak zlevňuje

Podle Teplárenského sdružení je letos průměrná cena tepla z uhlí tisíc korun a z plynu 1200 korun za gigajoule. „V případě uhelných tepláren by mělo dojít k navýšení ceny o tři až deset procent, naopak u cen tepla ze zemního plynu ke snížení cen o tři až deset procent,“ říká Pavel Kaufmann z Teplárenského sdružení ČR.

Doma v obývacím pokoji se Jaroslav Blecha rád zahřeje. V příštím roce si ale za teplo z elektrárny v Opatovicích nad Labem připlatí – k ročnímu průměru 20 350 korun ve třípokojovém bytě o 1430 korun. „To zvládnu. Zdražení není tak hrozné. Počítal jsem, že to bude více,“ říká Blecha.

Lidé v Lounech za teplo dosud měsíčně dávají okolo 1500 korun za gigajoule. Teplárna společnosti Energie holding, která spaluje zemní plyn, na příští rok ceny tepla sníží o 15,8 procenta. „Každá sleva na jakýchkoliv energiích našim občanům hrozně pomůže, protože dneska počítají každou korunu. (…) Rozdíl oproti Žatci je v tom, že Žatec je vlastníkem své vlastní teplárny a nám to zajišťuje komerční subjekt,“ vysvětluje místostarosta Loun Pavel Csonka (SOCDEM).

Naopak Teplárny Brno od ledna cenu domácnostem sníží o 67 korun na 1154 korun za gigajoule. Od listopadu 2022 jde o třetí snížení ceny v pořadí. Umožnil to pokles ceny plynu a výnos z prodeje elektřiny, kterou teplárny vyrábějí.

Změny způsobů vytápění mají šetřit ovzduší i peníze

Některá města postupně mění způsoby vytápění. Třeba v Ústí nad Labem vznikají nové plynové zdroje. Plyn a biomasa by pak měly nahradit uhlí v nedaleké trmické teplárně. Do budoucna chce Ústí využívat i geotermální energii. Ta už vytápí třeba zoologickou zahradu a následovat by mohly třeba lázně.

Změny mají šetřit ovzduší i peněženky odběratelů. „Pro běžnou průměrnou domácnost v Ústí nad Labem to bude za rok znamenat úsporu asi čtyři půl tisíce korun na vytápění a teplé užitkové vodě,“ tvrdí jednatel Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem Karel Sajvera.