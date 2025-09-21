Ukázka bojového vozidla pěchoty CV90, které v české armádě nahradí dosluhující sovětské vozy BVP-2, zahájila na letišti v Mošnově na Novojičínsku druhý a závěrečný den Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR.
V Mošnově pokračují Dny NATO
Nedělní program měl původně zahájit seskok britského parašutistického týmu RAF Falcons. Kvůli silnému větru byl ale zrušený.
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Své dovednosti i vybavení na nich představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky. Vstup na akci je zdarma a každoročně je provází velká návštěvnost. Loni se akce kvůli povodním nekonala, letos ji první den podle policie navštívilo 90 až 100 tisíc lidí.
Na Dny NATO přijíždějí lidé z celé republiky, velké množství návštěvníků je i ze zahraničí, zejména z blízkého Polska. Kromě techniky vystavené na zemi je lákají zejména dynamické ukázky na zemi i ve vzduchu.
Mezi nejočekávanější ukázky patří vystoupení leteckých akrobatických skupin, jimiž jsou letos britští Red Arrows, turečtí Turkish Stars a chorvatské Krila Oluje. Speciální partnerskou zemí Dnů NATO je letos Itálie, která předvádí mimo jiné letoun AV-8B+ Harrier v dynamické ukázce a jeho unikátní dvoumístnou verzi TAV-8B Harrier na zemi.
Pro návštěvníky organizátoři připravili centrální parkoviště s kapacitou zhruba pět tisíc aut, další parkoviště v okolí provozují soukromí provozovatelé. Lidé mohou na akci vyrazit vlakem, autobusy i na kole. Na místě jsou kolárny, které jsou zdarma a mají kapacitu několik tisíc bicyklů.