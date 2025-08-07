Ministerstvo vnitra představilo projekt 72 hodin s praktickou příručkou, která má lidem pomoci se připravit na krizové situace. Cílem je, aby si lidé v prvních dnech dokázali pomoci sami a integrovaný záchranný systém měl volné kapacity na řešení život ohrožujících případů. Příručka je dostupná na webu www.72h.gov.cz v češtině, angličtině, ukrajinštině i v českém znakovém jazyce. Na podzim bude následovat ve spolupráci s Českou poštou distribuce tištěné verze do všech domácností.
„První tři dny bývají nejtěžší.“ Rakušan představil příručku ke krizovým situacím
„První tři dny bývají nejtěžší. Právě 72 hodin je doba, kdy se setkáváme – než se to povede profesionálně napravit – s výpadky tepla, elektřiny, internetu nebo telefonního signálu. Je zásadní, aby na takový moment byli lidé připraveni, aby třeba doma měli i nouzové zásoby,“ prohlásil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Připomněl výpadek elektrické energie nebo povodně v roce 2024.
Zdůraznil, že se nezmenšuje role státu, který ručí za integrovaný záchranný systém. Ten se ovšem potřebuje věnovat především život ohrožujícím situacím. „Lidé věří, že jsou tady složky, které jim pomohou. Zároveň ale chtějí vědět, co oni sami v takové chvíli mají dělat, a tam směřuje koncept 72 hodin,“ dodal ministr.
„V terénu vidíme každý den, jak zásadní rozdíl dělá připravenost. Domácnosti, které mají alespoň základní nouzové zásoby a vědí, jak postupovat, čelí krizím s mnohem větší odolností a menším rizikem,“ sdělil generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Vladimír Vlček s tím, že příručka obsahuje postupy, které se v praxi osvědčily jako nejužitečnější.
Cílem je poskytnou lidem státem garantované a ověřené rady přizpůsobené českému prostředí a současným podmínkám, řekl Rakušan. Příručka 72 hodin vznikla na základě zkušeností složek integrovaného záchranného systému ve spolupráci s ministerstvy, státními orgány, samosprávami, univerzitami, výzkumnými institucemi, humanitárními a dalšími nevládními organizacemi, bezpečnostními experty i soukromým sektorem. Inspiraci jeho autoři čerpali z úspěšného finského modelu, který konzultovali s finskými kolegy.