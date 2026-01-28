V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

Ve čtvrtek bude sněžit na většině území. Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout až deset centimetrů většinou mokrého sněhu, upozornil ve výstraze s nízkým stupněm nebezpečí ve středu dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové zároveň varují před možnými komplikacemi v dopravě.
„V noci na čtvrtek může napadnout zejména v jižní polovině území jeden až pět centimetrů sněhu. Na jihovýchodě se vyskytne i déšť se sněhem nebo déšť, ojediněle mrznoucí,“ uvedli pracovníci ČHMÚ ve středu ráno na síti X. Dodali, že přes den se pak sněžení rozšíří i dále k severu, ale zejména v jihozápadní polovině území připadne další jeden až sedm centimetrů sněhu.
Proto meteorologové vydali výstrahu na novou sněhovou pokrývku pro celý Jihočeský kraj a Vysočinu a část Plzeňského, Středočeského a Jihomoravského kraje. Platná je ve čtvrtek od 02:00 do 17:00. „Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout od pěti do deseti centimetrů nového, většinou mokrého sněhu,“ avizoval ČHMÚ. Sněžení bude dle instituce způsobovat komplikace v dopravě, a to pravděpodobně i mimo oblast platnosti výstrahy.
Také v pátek bude podle předpovědi ojediněle sněžit. Mohou připadnout až čtyři centimetry sněhu. V noci na pátek bude zřejmě nula až minus čtyři stupně a přes den stejně jako ve čtvrtek minus dva až plus dva stupně.