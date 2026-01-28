V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ve čtvrtek bude sněžit na většině území. Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout až deset centimetrů většinou mokrého sněhu, upozornil ve výstraze s nízkým stupněm nebezpečí ve středu dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové zároveň varují před možnými komplikacemi v dopravě.

„V noci na čtvrtek může napadnout zejména v jižní polovině území jeden až pět centimetrů sněhu. Na jihovýchodě se vyskytne i déšť se sněhem nebo déšť, ojediněle mrznoucí,“ uvedli pracovníci ČHMÚ ve středu ráno na síti X. Dodali, že přes den se pak sněžení rozšíří i dále k severu, ale zejména v jihozápadní polovině území připadne další jeden až sedm centimetrů sněhu.

Proto meteorologové vydali výstrahu na novou sněhovou pokrývku pro celý Jihočeský kraj a Vysočinu a část Plzeňského, Středočeského a Jihomoravského kraje. Platná je ve čtvrtek od 02:00 do 17:00. „Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout od pěti do deseti centimetrů nového, většinou mokrého sněhu,“ avizoval ČHMÚ. Sněžení bude dle instituce způsobovat komplikace v dopravě, a to pravděpodobně i mimo oblast platnosti výstrahy.

Také v pátek bude podle předpovědi ojediněle sněžit. Mohou připadnout až čtyři centimetry sněhu. V noci na pátek bude zřejmě nula až minus čtyři stupně a přes den stejně jako ve čtvrtek minus dva až plus dva stupně.

Výstrahy bude moci vydávat pouze Český hydrometeorologický ústav, schválila vláda
Hydrometerologická mapa

Výběr redakce

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

před 1 mminutou
Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

11:29Aktualizovánopřed 10 mminutami
Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

09:48Aktualizovánopřed 21 mminutami
Poslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

ŽivěPoslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

12:16Aktualizovánopřed 29 mminutami
Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

04:29Aktualizovánopřed 54 mminutami
Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

před 54 mminutami
V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

před 1 hhodinou
Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty podnikateli Ivanovi Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání bývalého sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Rozbořila NS odmítl. Kauza se týkala úniků informací z policejních spisů a ovlivňování kauz.
před 1 mminutou

Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

Vyplácení nové superdávky, která nahradila čtyři nynější příspěvky, by se mohlo pro dosavadní příjemce pomoci od státu o čtvrt roku odložit. Nynější částku by tak pobírali až do července místo do dubna. Důvodem odkladu je náročnost přepočtu podpory. Novelu o dávce státní sociální pomoci předložil jako poslanec ve sněmovně ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Podle předlohy by se mělo odložit i zvýšení životního minima, a to z května na říjen.
11:29Aktualizovánopřed 10 mminutami

Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

Šéf opoziční KDU-ČSL Marek Výborný nebude na dubnovém sjezdu obhajovat post předsedy, sdělil na mimořádném brífinku ve sněmovně. Vnímá, že pro výraznější úspěch křesťanskodemokratické politiky a pro oslovení širší platformy středových voličů je potřeba změna, která přinese do vedení KDU-ČSL svěžejší vítr, uvedl. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) oznámil, že se bude o post ucházet a že na podzim se také chystá kandidovat do Senátu v obvodu Vyškov.
09:48Aktualizovánopřed 21 mminutami

ŽivěPoslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

Poslanecká sněmovna projednává návrh na přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven. Cílem je podle zdůvodnění stabilizace jejich financování. Opozice zamezila schválení návrhu hned v prvním čtení. Předtím poslanci debatovali o aféře kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání.
12:16Aktualizovánopřed 29 mminutami

Virtuální tržiště propojuje školní jídelny s místními farmáři

V Královéhradeckém kraji už rok funguje virtuální tržiště, které propojuje regionální zemědělce a potravináře s místními školními jídelnami. Kraj se jeho prostřednictvím snaží dostat dětem na talíř co nejvíce regionálních a kvalitních potravin. Podle novely vyhlášky o školním stravování by měly jídelny od 1. září 2026 povinně využívat minimálně dvě procenta biopotravin a deset procent ovoce a zeleniny by mělo být sezónních.
před 50 mminutami

Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

Opozice ve středu ve sněmovně znovu žádá vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla, které hlava státu zveřejnila a pokládá je za pokus o vydírání. Stanovisko chtěla pětice opozičních stran po premiéru Andreji Babišovi (ANO). Ten vystoupil hned v úvodu schůze. Mimo jiné řekl, že nestojí o zákopovou válku mezi Strakovou akademií a Hradem. Představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 volají po Macinkově demisi, případně po jeho odvolání z kabinetu.
04:29Aktualizovánopřed 54 mminutami

V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

Ve čtvrtek bude sněžit na většině území. Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout až deset centimetrů většinou mokrého sněhu, upozornil ve výstraze s nízkým stupněm nebezpečí ve středu dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové zároveň varují před možnými komplikacemi v dopravě.
před 1 hhodinou

Šéfredaktoři vyzvali Macinkův resort, aby pouštěl na brífinky všechna média

Šéfredaktoři deseti českých médií vyzvali v otevřeném dopise ministerstvo zahraničních věcí, aby na své tiskové konference vpouštělo všechna média. Reagovali tak na úterní brífink ministra Petra Macinky (Motoristé), kterého se nemohli zúčastnit zástupci Deníku N. Šéfredaktoři to považují za nepřijatelné.
11:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...