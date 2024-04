Ústavní pojistka proti povinné digitalizaci přijde vhod při blackoutu, říká Hraba. Podle Bartoše se ale povinnost nechystá

Stát sice pozvolna digitalizuje většinu svých služeb, podle vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) ale nesměřuje k tomu, že by k elektronickým službám nebyla alternativa. Považuje proto za zbytečné úsilí části senátorů zakotvit právo na nevyužívání digitálních služeb státu do Listiny základních práv a svobod. Podle jednoho z těchto senátorů Zdeňka Hraby (nestr. zvolený za STAN, dnes v klubu ODS) je to klíčové jednak kvůli ochraně lidí, kteří nejsou digitálně zdatní, ale také proto, aby stát nezkolaboval při mimořádných situacích, jako by mohl být blackout. Digitalizaci se věnovaly pořady 90‘ ČT24 a Události, komentáře.

Podle skupiny sedmnácti senátorů převážně z klubů ODS a TOP 09 a KDU-ČSL by mělo být v Listině základních práv a svobod stanoveno, že „nikdo nesmí být nucen vykonávat svá práva a povinnosti prostřednictvím elektronických sítí a úložišť“. Chtějí také do ústavního pořádku zakotvit povinnost obchodníků přijímat hotovost.

Zdeněk Hraba, který se pod návrh také podepsal, míní, že to není projev odporu k digitalizaci. Je ale podle něj potřeba mít pojistku pro případ, že by elektronické služby selhaly. „Mohou nastat krizové situace, kdy digitální jedničky a nuly nebudou fungovat. Nemusí se jednat jenom o válku, může se jednat o nějakou elektromagnetickou bouři nebo o blackout. Musí okamžitě naskočit záložní varianta, která bude fungovat zjednodušeně řečeno v režimu tužka – papír. Kdy bude možné dál vést běžnou agendu v nouzovém režimu. Pokud přijdeme o tuto variantu, tak je to velmi nezodpovědné,“ řekl.

Zároveň se domnívá, že jde o ochranu lidí, kteří digitální nástroje neumějí používat. Ti tvoří podle Hraby čtyřicet procent společnosti. „Už v dnešní době jsou digitální šmejdi, kteří se maskují jako instituce. Kdyby se to rozšířilo, tak by toho využíval kyberzločin k získávání dat třeba o bankovních kartách a podobně. Protože by to lidé, kteří to neumí používat, používat museli,“ řekl.