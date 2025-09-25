Ukrajinští uprchlíci zaplatili letos v prvním pololetí na odvodech a některých daních patnáct miliard korun. Poskytnutá pomoc státu byla poloviční – činila 7,6 miliardy korun. Plyne to z údajů zveřejněných ministerstvem práce a sociálních věcí. Podle nich tyto příjmy začaly převyšovat výdaje od předloňského třetího čtvrtletí. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve čtvrtek sdělil, že nyní v Česku pracuje 169 tisíc lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou.
Uprchlíci z Ukrajiny za první pololetí státu odvedli dvojnásobek výše pomoci
Ministerstvo už dříve uvedlo, že jsou data modelovaná a dopočítávají se. Výdaje putují do humanitární dávky, zdravotnictví, školství, pomoci do zahraničí či ubytování a příjmy státu jsou z odvodů na pojistné, DPH a spotřební daně i daně z příjmů.
Podle údajů resortu stát poskytl uprchlíkům letos od ledna do konce března pomoc za 3,8 miliardy korun. Stejnou sumu vydal i ve druhém čtvrtletí. Za první půlrok to tedy bylo 7,6 miliardy korun. Získaná částka činila v prvním kvartále 7,4 miliardy korun a ve druhém 7,6 miliardy, tedy dohromady patnáct miliard korun za první letošní pololetí.
Odvody převyšovaly výdaje i loni
Loni stát získal od uprchlíků 24,8 miliardy korun, poskytl jim pomoc za 15,5 miliardy korun. V roce 2023 výdaje činily 22 miliard korun a příjmy 19,4 miliardy korun. V prvním roce ruské plnohodnotné války proti Ukrajině podle dřívějších informací do pomoci putovalo 25 miliard korun a stát získal 12,6 miliardy korun. Z údajů vyplývá, že uprchlíci tak od roku 2022 zaplatili státu o 1,7 miliardy korun víc, než v podpoře získali.
Podle Jurečky příjmy státu od uprchlíků převyšují poskytovanou pomoc od třetího kvartálu 2023.
Úřady práce vyplatily letos v červnu 45 900 humanitárních dávek, které mohou získat uprchlické domácnosti s příjmem pod jejich životním minimem a stanovenými náklady na bydlení. Před rokem to bylo 49 400 vyplacených podpor. Výdaje za prvních šest měsíců teď činily 4,7 miliardy korun, loni o miliardu méně. Důvodem je zvýšení podpory zranitelným, tedy dětem, seniorům či postiženým.
„Uprchlíci mají specifickou podporu a nejsou v českém systému dávek. Vidíme v datech, že mají podporu na hlavu nižší,“ řekl Jurečka. Podle něj pracuje v Česku teď 169 tisíc uprchlíků.
Podle statistiky ministerstva vnitra mělo k půlnoci z 21. na 22. září dočasnou ochranu v Česku přes 393 800 lidí z Ukrajiny. Z nich bylo asi 93 tisíc dětí a mladých do osmnácti let a asi 17 700 osob nad 65 let. Na poskytování dočasné ochrany se dohodly státy Evropské unie.