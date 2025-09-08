Základní podmínky pro udělení zvláštního dlouhodobého pobytu pro uprchlíky z Ukrajiny splnilo přibližně patnáct tisíc lidí z osmdesáti tisíc zájemců, informoval mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler. Do konce roku se mohou registrovat a rezervovat si termín návštěvy resortu.
Podmínky pro udělení zvláštního dlouhodobého pobytu splnilo 15 tisíc Ukrajinců
Zvláštní dlouhodobý pobyt mohou získat uprchlíci s dočasnou ochranou, kteří jsou v Česku alespoň dva roky, jsou ekonomicky soběstační, bezúhonní a mají zajištěné bydlení. Musí také mít nepřetržitě zdravotní pojištění bez nedoplatků, nesmí čerpat humanitární dávku a musí mít roční příjem nad 440 tisíc korun. Rodiny – společné domácnosti – byly podle mluvčího posuzovány jako celek.
Zájem o dlouhodobý pobyt projevilo podle Rözlera téměř 47 tisíc domácností, tedy zhruba osmdesát tisíc lidí. „Základní podmínky spojené s délkou pobytu na území, nečerpáním dávek či podmínky vztahující se ke zdravotnímu pojištění nesplnilo 35 procent domácností,“ vyčíslil mluvčí. Dalších 45 procent podle něj nesplnilo požadovanou výši ročního příjmu domácnosti.
Z lidí, kteří podmínky splnili, je podle Rözlera více než osmdesát procent ekonomicky aktivních, osmnáct procent tvoří děti. Více než pětina žije v Praze, okolo patnácti procent pak ve Středočeském a Plzeňském kraji. Nejméně jich je z Královéhradeckého kraje.
Registrace a osobní schůzka
Splnění podmínek ministerstvo vyhodnocovalo ze státních evidencí. Zájemci, kteří podmínky splnili, se musí do konce roku registrovat na Informačním portálu pro cizince. Na osobní schůzce pak budou úředníci podle Rözlera ověřovat splnění dalších podmínek. V případě, že žadatel všechny podmínky splní, získá pobyt na pět let, volný přístup na trh práce a také možnost následně požádat o trvalý pobyt.
Po vyhodnocení první vlny vláda podle Rözlera rozhodne, jestli vypíše další kolo registrací a jaké budou podmínky. Mluvčí doplnil, že uprchlíci mohou i nadále využívat institut dočasné ochrany. „Cílem je zajistit plynulý přechod na dlouhodobý pobyt těch, kteří chtějí v Česku dlouhodobě žít a pracovat, a zároveň udržet systém podpory pro ty, kteří to stále potřebují,“ dodal.