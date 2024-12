Trump se spokojí s výší cel, která Evropu úplně nezničí, míní Wichterle

před 13 m minutami | Zdroj: ČT24

Otázky Václava Moravce: Jan Švejnar a Martin Wichterle (zdroj: ČT24)

Uvalení cel na dovoz zboží, které avizoval zvolený americký prezident Donald Trump, Evropu podle člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy Martina Wichterleho nezničí. Řekl to v Otázkách Václava Moravce. Podle ekonoma z Kolumbijské univerzity Jana Švejnara bude Trump chtít vyrovnanou obchodní bilanci s Evropskou unií.

„S Trumpem se dá do určité míry vyjednávat,“ uvedl Švejnar. „Chce snížit daně, bude potřebovat peníze, takže ano, dá se něco vyjednat, ale na druhé si straně myslím, že ke zvýšení cel dojde.“ Podle něj jde také o to, jak vysoká cla vůči EU budou. Švejnar rozhodně očekává zvýšení cel vůči Číně. „Trump vidí svět bilaterálně. S každou unií či Evropskou unií by chtěl mít poměrně vyrovnanou obchodní bilanci, takže kdyby Evropa nakupovala víc, tak to by Trumpa do značné míry uspokojilo,“ dodal Švejnar. Wichterle věří, že se Trump spokojí s výší cel, která evropský průmysl „úplně nezničí“. „Bude záležet na tom, jestli půjde o plošná cla, nebo cla na vybrané produkty. Myslím, že Evropa je pár procent schopna unést. Samozřejmě kdyby se jednalo o dvacet až třicet procent, tak by to byl velký problém,“ řekl s tím, že je ale na druhou stranu nutné si uvědomit, že i Trumpova administrativa má určitou brzdu v rizicích – vyšší inflace či ztráty leadershipu ve světě. Bude podle něj také záležet na tom, jestli Trump bude cla využívat ke svým zahraničně-politickým cílům, nebo k tomu, aby podpořil americkou ekonomiku.

„Evropa není tolik zajímavá“ Evropa je zároveň na seznamu Trumpových cel až na jednom z posledních míst – na těch prvních jsou Mexiko, Kanada a Čína. „Evropa není tolik v hledáčku zájmu USA, protože není tolik zajímavá,“ dodal Wichterle. S tím souhlasil i Švejnar. Na druhou stranu upozornil, že Evropa je pro Trumpa spojenec. „Myslím, že vůči Evropě bude opatrný. Že půjde o nižší řády,“ dodal Švejnar. Švejnar na otázku, jak by se na situaci měla česká ekonomika adaptovat, pokud by Trump cla zavedl, zmínil, že v tomto případě USA pro tuzemsko nehrají tak velkou roli. „Pokud zvýšíme konkurenceschopnost, tak si výrobky najdou destinaci tam, kde jsou nejúspěšnější. A část toho může být Amerika,“ míní. Dodal, že se samozřejmě ale také může objevit efekt, že se podniky budou částečně přesouvat do USA. Wichterle: Změna přináší příležitosti Podle Wichterleho by Česko mělo přestat být subdodavatelskou ekonomikou. „Abychom měli vlastní produkty, které můžeme směřovat do těch teritorií, která budou zrovna otevřená, budou v konjunktuře, a abychom nebyli závislí téměř na jednom státu,“ dodal s tím, že jde o „neštěstí evropské ekonomiky.“ Každá změna ale podle něj přináší příležitosti, například v podobě investic na severoamerickém kontinentu. „A tak musíme mít zdravý a flexibilní průmysl, aby tohle ustál.“ Zmínil také, že český automobilový průmysl čeká dlouhá cesta zmenšování produkce, zvláště na dodavatelské části. „Český průmysl se bude muset trošku víc orientovat na jiné průmysly než na automotive.“