Ti, co měli přijít, přišli, ocenil Stanjura. Schillerová volá po konkrétních krocích

„Čekala jsem, že už tam budou konkrétní věci. Dnes vydal Svaz průmyslu tiskovou zprávu, požadují bezúročné půjčky, odklad daňové povinnosti, program na pomoc s událostmi, které by nepokryla pojišťovna, kompenzace mezd pro zaměstnance – a to už jsem čekala, že přes víkend, já chápu že je to složité, (...) ale aspoň s těmi odklady už mohli přijít,“ podotkla Schillerová.

Zmínila, že celá řada programů už existuje, například Živel, ale jde o to, kolik se tam bude alokovat. Znovu poděkovala všem složkám integrovaného záchranného systému, přičemž podotkla, že by se na to mělo pamatovat při zvyšování platů.