Mimořádná dávka pomůže okamžitě, Jurečka varuje před zneužitím

Zatímco někde hladiny řek teprve kulminují, na těch nejpostiženějších místech už voda opadává a odhaluje škody za desítky miliard korun. Podle vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se v současné situaci řeší především zajištění nutností, jako je energie, signál a potraviny. Následně je však zásadní začít urychleně s obnovou infrastruktury, řekl v Interview ČT24. Mobilní týmy úřadu práce jsou podle něj schopny poskytnout obětem záplav pomoc přímo na místě, a to bezmála do 73 tisíc korun.

Je podle něj možné, že v některých lokalitách se bude přebytečná voda odčerpávat i týden či dva. „Všichni teď řešíme to, abychom zajistili základní věci. To znamená zajistit energie, mobilní signál, zajistit zásobování vodou, potravinami a hygienickými prostředky,“ vysvětlil. Následně je dle něj třeba urychleně začít s obnovou poničené infrastruktury a nabídnout pomoc a součinnost dotčeným obcím, krajům i konkrétním lidem a domácnostem.

Úřad práce vyslal mobilní týmy na Frýdlantsko, Broumovsko, do Jeseníku, Benešova nad Černou, Nivnice, Zahnašovic, Količína, Korolup, Luže a Králíku. Místa a způsob práce týmy koordinují s krizovými štáby a radnicemi. „Týmy jsme operativně aktivovali už o víkendu, a to ve všech regionech Česka. Lidem v nejvíce postižených oblastech dokážeme vyřídit administrativu, a tím pádem poskytnout nezbytnou pomoc rychle, řádově během několika desítek minut,“ uvedl generální ředitel úřadu práce Daniel Krištof.

Možná pomoc i při ztrátě dokladů

Podle Jurečky je resort práce připraven zahájit výplatu „ať už na účet, nebo v případech, kdy je to potřeba, tak také i přímo na místě v hotovosti“. Jurečka však upozornil, že dávka je určena domácnostem, které jsou povodňovou vlnou zasaženy. „To znamená, voda se prohnala jejich bytem, jejich nemovitostí, kde bydlí,“ upřesnil. Dávka tedy není určena pro občany, kteří bydlí ve vyšších patrech a povodeň se jich bezprostředně nedotkla.

Obyvatele, kteří by povodňové situace chtěli zneužít a neoprávněně o dávku zažádat, ministr varoval, že by se mohli vystavit riziku trestu odnětí svobody v délce dva až osm let. Důvodem vyššího trestu podle něj může být i v některých krajích stále platný stav nebezpečí. „Prosím pěkně, ať nezkouší lidé v této situaci podvádět, ale opravdu je to určeno pro lidi, kteří potřebují nezbytně, nutně, teď bezodkladnou pomoc,“ apeloval Jurečka.