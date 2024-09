Expert radí, na co dát pozor při návratu domů

Expert Danihelka radí, co dělat po návratu domů po povodni (zdroj: ČT24)

Kvůli povodním muselo své domovy opustit už více než deset tisíc lidí. Po návratu do zničených obydlí mají být opatrní a nezačít s vysoušením dřív, než voda opadne, radí Pavel Danihelka z Ústavu epidemiologie a veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, který působí i na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Vysoušení bude podle něj trvat řádově měsíce a lidé musejí počítat s tím, že stěny budou podmáčené.

„Paradoxně asi první věc je srovnat si myšlenky a srovnat si, že zdraví a život je cennější než jakýkoliv majetek, a potom být stále opatrní. To znamená, že opatrnost začíná, už když se budu blížit k domu, protože je potřeba nezapomenout na to, že cesty mohou být podemleté, krajnice mohou být uvolněné a de facto pod cestou je bahno,“ upozornil Danihelka.

Rozvodněná řeka Opava poškodila most v opavské Ratibořské ulici mezi centrem a sídlištěm Kateřinky . Konstrukci nyní prohlížejí pracovníci Ředitelství silnic a dálnic. Zatím není jasné, co s mostem na spojnici mezi Opavou a Hlučínskem bude.

Do středy bude pršet na jihu Čech, pozor bude třeba dávat na Lužnici, Malši a Otavě , řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). V Jeseníkách spadlo 500 litrů na metr čtvereční.

Důležité je podle něj také nevstupovat do záplavové vody, pokud to není nezbytně nutné, zvláště ne do tekoucí. „Může se stát, kde je trochu voda, tam může být past – například otevřený poklop od kanálu. A opatrně při příjezdu,“ řekl.