Vyfoťte nejen škodu, ale i původní stav domu, radí expertka na pojištění

„Co se týče obavy, že bychom záplavu nebo povodeň v pojistné smlouvě neměli, tak tam můžu klienty uklidnit. Pokud mají pojistnou smlouvu aktualizovanou, tak toto riziko tam obvykle pojištěné je. Je to jedno ze základních rizik, a pokud nedošlo k tomu, že by si klienti toto riziko vyškrtli, pak jak povodeň, tak i záplava jsou kryté,“ ujistila Slabejová.

„Projít si pojistnou smlouvu je dobré i z toho hlediska, co všechno máme pojištěné, protože někdy se stane, že třeba vedlejší stavby, různé zahradní altány a podobně tam bohužel nejsou, tak abychom si vytvořili představu, jakým způsobem máme pojistnou smlouvu koncipovanou,“ radí gestorka sekce neživotního pojištění České asociace pojišťoven (ČAP) Lenka Slabejová.

Co se týče kůlen, bazénů nebo například přístřešků, ty jsou buď součástí pojištění nemovitostí (nikoliv domácností), anebo jsou pojišťovány v rámci nemovitosti jako takzvané vedlejší stavby. „Pokud máme v rámci pojistné smlouvy pojištěné i vedlejší stavby a zároveň jejich hodnotu máme zahrnutou do hlavní pojistné částky, tak jsou pojištěné,“ upřesnila Slabejová.

Bez fotodokumentace nemůže být škoda prokázána

Kvůli lepšímu prokazování případného poškození Slabejová klientům doporučuje fotodokumentaci majetku. A to jak před vznikem škody, tak i při prvním obhlédnutí po záplavách či povodních. Zároveň by lidé měli zjistit, zdali nejsou spadané stromy nebo například stožáry, které by způsobenou škodu mohly dál navyšovat. „V takové situaci je potřeba zavolat především hasiče, aby pomohli s odstraňováním,“ apeluje Slabejová a zároveň dodává, že i v této situaci je důležité pořizovat fotografie.