TOP 09 neaspiruje na post místopředsedy Poslanecké sněmovny, sdělil poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). Věří, že by koalice SPOLU mohla získat post dvou místopředsedů dolní komory. Pospíšil také v Interview ČT24 s moderátorem Danielem Takáčem promluvil o budoucnosti koalice SPOLU. Její další existence má podle něj smysl, zejména v případě blížících se komunálních a senátních voleb. Poslanec TOP 09 zároveň reagoval na prohlášení šéfa hnutí SPD Tomia Okamury, který chce vyměnit policejního prezidenta Martina Vondráška. „To je šílené papalášství, blížíme se tím Slovensku a jiným zemím, kde jde policie na ruku vládě,“ je přesvědčený Pospíšil.
SPOLU by mohlo mít dva místopředsedy sněmovny, věří Pospíšil
28 minut