Soud v Hradci Králové zprostil viny všechny obžalované z podílu na vraždě muže

Krajský soud v Hradci Králové zprostil všechny čtyři obžalované viny z podílu na vraždě, a to včetně pardubického advokáta Pavla Jelínka. Ten si dle obžaloby kvůli rodinným sporům objednal vraždu expartnera své dcery, podle soudu se to neprokázalo. Muž byl podle spisu v prosinci 2022 v Hradci Králové přepaden a unesen, tělo se nikdy nenašlo. Soud u všech obžalovaných oproti podané obžalobě změnil právní kvalifikaci z vraždy na zbavení osobní svobody.
Jelínek dostal trest 3,5 roku vězení, Luboš Bičan osm let, Vlastimil Grégr sedm let odnětí svobody a Roman Lorenc souhrnný trest i za předchozí trestnou činnost šest let vězení. Bičan byl navíc potrestán za padělání a pozměňování veřejné listiny a nedovolené ozbrojování. Jelínka soud potrestal i za zločin zbavení osobní svobody ve formě účastenství – návodu.
„Nebylo prokázáno, že ze strany obžalovaných došlo k usmrcení poškozeného,“ řekl předseda senátu krajského soudu Luboš Sovák. Podle něj se nepodařilo prokázat ani dohodu o usmrcení poškozeného mezi Jelínkem a obžalovanými, tak jak uváděla obžaloba.
Bičan a Grégr se zodpovídali před soudem z vraždy ve spolupachatelství a Lorenc ze zločinu zbavení osobní svobody. Bičan sám byl pak ještě obžalován z přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny a také z nedovoleného ozbrojování. Jelínek se zodpovídal z vraždy spáchané formou účastenství – návodu. Lorencovi hrozilo pět až dvanáct let vězení a dalším třem obžalovaným patnáct až dvacet let vězení nebo trest výjimečný.
Objednání vraždy
Obžaloba tvrdí, že Jelínek si kvůli rodinným sporům objednal vraždu bývalého partnera své dcery, čtyřicetiletého podnikatele. Toho podle spisu 15. prosince 2022 ráno před garáží rodinného domu v Hradci Králové přepadli a unesli tři obžalovaní muži, přepadení mělo vyvolat dojem policejního zásahu. Grégr mu podle obžaloby do krku píchl injekční stříkačkou neznámou látku. Poškozeného tím plánovaně uspali, uvedli do bezvědomí či usmrtili, uvedla obžaloba.
Uneseného muže poté podle spisu přeložili do jiného vozidla a odjeli s ním na neznámé místo, kde se zřejmě ještě 15. prosince 2022, případně v noci na 16. prosince 2022, kdesi v jižní části Vysočiny nebo na jižní Moravě zbavili těla. Obžalovaný advokát, který vinu od počátku odmítá, se toho podle spisu osobně neúčastnil.
Únos do přeložení poškozeného do druhého auta a okolnosti zmizení poškozeného popsal Lorenc, který po zadržení začal spolupracovat s policií a jako jediný z obžalovaných se přiznal. Dle spisu dostal finanční nabídku, že se bude podílet na násilném jednání proti poškozenému. Lorenc využil svého práva a učinil prohlášení viny. Krajský soud ale jeho prohlášení viny nepřijal, aby mohl provést dokazování. Lorenc je nyní ve vězení za předchozí jinou trestnou činnost.