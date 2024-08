Prokuratura obžalovala čtyři lidi z účasti na vraždě. Tělo policie dál hledá

„Ve vámi dotazované kauze obdržel Krajský soud v Hradci Králové obžalobu dne 26. července 2024. Obžaloba byla podána na čtyři osoby,“ uvedl mluvčí soudu Martin Kos. Na polovinu srpna jsou nařízena dvě jednání, ve kterých se bude rozhodovat o vazbě tří obviněných. Čtvrtý muž je stíhán na svobodě.

Pardubický advokát Jelínek si podle policie na podzim 2022 objednal usmrcení Pavla Matušky. Ten byl v polovině prosince 2022 přepaden před svým bydlištěm v Hradci Králové a unesen. Po jeho těle kriminalisté stále pátrají.

Loni v květnu policisté zadrželi tři muže z Brněnska. Dva z nich obvinili z vraždy, jednoho ze zločinu zbavení osobní svobody. Letos v únoru byl zadržen také Jelínek a vyslechl si obvinění z vraždy spáchané formou účastenství. Soud ho následně poslal do vazby. Třem mužům hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest, čtvrtému pak trest od 5 do 12 let.

Jelínek svoji vinu od počátku odmítá. Jeho obhájkyně Lucie Hořeňovská při únorovém vazebním zasedání řekla, že Jelínek považuje případ za nesmyslný a neoprávněný. „A já i osobně věřím, že se podaří prokázat, jak nesmyslné to celé je,“ uvedla Hořeňovská.