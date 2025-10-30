Za podpálení domu v Hradci Králové si žhář odpyká třicet let


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové si Jakub Tůma s konečnou platností odpyká třicet let vězení. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání, uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý obyvatel domu a jeho pes. Několik dní po činu se Tůma pokusil zabít svědka události.

Odsouzený vinu popíral. Královéhradecký soud mu původně uložil doživotní trest, Vrchní soud v Praze však verdikt zmírnil na třicet let. Plné odůvodnění Nejvyššího soudu zatím není v jeho databázi dostupné. Tůma by ještě mohl podat ústavní stížnost.

Žhářský útok v městské části Plotiště nad Labem Tůma podle obžaloby plánoval. Chtěl se pomstít majiteli budovy, vnukovi uhořelého muže, který měl v té době vztah s Tůmovou bývalou přítelkyní. Na místo činu si přinesl hořlavinu a založil oheň. Věděl, že uvnitř je přinejmenším senior a jeho pes.

Několik dní po požáru vylákal Tůma k slepému rameni Labe svého známého, který s ním byl u založení požáru a požadoval peníze za to, že nebude proti pachateli svědčit. Tůma se zbraní v ruce muže donutil, aby se svlékl donaha, a poté ho na několika místech pořezal a pobodal. Napadenému se podařilo utéct a přivolat pomoc.

Soud potrestal žháře doživotím. Při požáru domu uhořel senior
Ilustrační foto

Náprava obžalovaného je nemožná

Obžaloba vinila Tůmu ještě z přípravy vraždy vnuka uhořelého muže. Pokusil se ho vylákat k hradeckému lesnímu hřbitovu, kde ho chtěl zabít, domnívali se žalobci. Podle odvolacího senátu se ale neprokázalo, co chtěl odsouzený na schůzce udělat.

Soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie dospěli k závěru, že náprava obžalovaného je nemožná a je pravděpodobné, že by v násilném jednání pokračoval. Zjistili trvalou poruchu osobnosti, paranoidní myšlení nebo výrazně sníženou sociální citlivost. Podle nich není schopen sebereflexe a má snížené empatické prožívání. S posudky Tůma nesouhlasil, jeho advokát požadoval nové.

