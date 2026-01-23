Soud znovu uznal soudce Elischera vinným z korupce

Soud uznal soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera i napodruhé vinným v jeho korupční kauze. Výši trestu teprve oznámí. Verdikt není pravomocný, lze předpokládat, že se Elischer proti němu znovu odvolá. Vinu dlouhodobě odmítá, z pátečního vyhlášení rozsudku se omluvil. Státní zástupce pro něj žádal devítileté vězení a peněžitý trest.
Obžaloba viní Elischera z toho, že se nechal nejméně v letech 2013 až 2016 uplácet od vietnamské komunity, aby u vrchního soudu ovlivňoval drogové kauzy. Vedle přijímání úplatků mu klade za vinu i zneužití pravomoci, nadržování a neoprávněný přístup do počítačového systému. Ke stěžejním důkazům patří odposlechy.
Obžalobě čelí rovněž Elischerův známý Nguyen Quoc Hung, který ho podle státního zástupce navedl k trestné činnosti, a další dva muži a dvě ženy vietnamské národnosti. Soud je v pátečním rozsudku shledal vinnými všechny.
Pětašedesátiletý soudce trvá na tom, že původ peněz nalezených v jeho kanceláři uspokojivě vysvětlil. Podle něj to byly úspory, nikoliv úplatky. Poukázal i na to, že žádný z kolegů v jeho senátu neuvedl, že by je nějak ovlivňoval v jejich rozhodování.
Pražský městský soud obdržel obžalobu v roce 2019, o dva roky později Elischera nepravomocně potrestal devíti lety vězení. Odvolací Vrchní soud v Olomouci však tento verdikt zrušil s tím, že soudní řízení provázely podstatné vady a že existují pochybnosti o správnosti skutkových zjištění. V novém hlavním líčení musel městský soud znovu provádět veškeré důkazy, Elischer na tom po změně ve složení soudního senátu trval. Do pravomocného skončení stíhání nesmí Elischer soudit a pobírá polovinu svého platu.