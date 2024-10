Snáz se dostanou do Polska než domů. Části Česka stále trápí následky povodní

Následky velké vody v moravskoslezském regionu stále nejde přehlédnout. Statici tam rozhodli o demolici sedmdesáti dvou staveb. Na Olomoucku šlo k zemi zatím 33 objektů. U dalších se vyčkává, až vyschnou.

Dům, kde žije v nájmu Pavel Krupala s rodinou, zaplavila voda do výšky metru a půl. V ložnici se teď bydlet nedá. „Museli jsme to (stěny a omítku v ložnici) co nejvíce omlátit, aby to schlo, protože za chvíli bude zima,“ říká Krupala. I proto topí a vysouší. Vyšší náklady na elektřinu nebo pořízení nových postelí a postýlky chce šestičlenná rodina z Vidnavy pokrýt penězi, které začala přerozdělovat jesenická charita. „Chtěl bych poděkovat lidem, kteří nám přispěli,“ neskrývá vděk Krupala.

Část lidí peníze obdrží v hotovosti

Dar pro každou rodinu činí už zmíněných padesát tisíc. Hotovost je ale výjimkou, většině vytopených je charita pošle na účet. „Řada lidí se potýká s finančními problémy, někteří mají i exekuce. A pokud by peníze dostali na účet, tak by o ně přišli, takže jsme připraveni smlouvou, kterou máme ošetřenou, zajistit, že lidé mohou dostat peníze na ruku,“ vysvětluje dobrovolnice z Charity Jeseník Věra Ingrová.

Charita vybírá obdarované podle seznamu, který si vytvořila v terénu krátce po záplavách. Ve Vidnavě eviduje přes osmdesát domácností, které mají na povodňový příspěvek nárok. Během prvních dvou hodin si pro peníze přišlo třicet pět lidí.

Byla mezi nimi i Věra Lapčíková, která se stará o dva syny s postižením. Suterén měli pod vodou celý, v obytné části stálo asi 40 centimetrů vody. „Bylo tady dřevěné obložení, to vytrhali. I stěnu a botníky, všechno je pryč. Mrazáky, čtrnáct dní stará pračka, kotel na topení, bojler,“ popisuje škody Lapčíková. Jen za nový plynový kotel zaplatila přes osmdesát tisíc, takže přesně ví, na co peníze využije. Po povodni uvažovala nad stěhováním na bezpečnější místo. I kvůli mladšímu synovi to ale nepůjde a zůstanou ve Vidnavě.