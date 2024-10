Organizace mezi zaplavené domácnosti zatím rozdělí 200 milionů

„Další minimálně stovky až tisíce domácností budou potřebovat nějakou další pomoc,“ doplnil Jakub Líčka z Charity ČR. Do nejvíc zasažených domácností se proto budou týmy vracet, po dalším zjišťování jim přispějí organizace dalšími desítkami až stovkami tisíc korun. Budou také dál poskytovat psychologickou pomoc nebo pomáhat s vyřizováním dávek od státu.

S vyplácením dalších peněz zatím organizace počkají. „Nechceme to uspěchat, chceme počkat, co udělá stát,“ doplnil Mrkvička. Připomněl, že například po tornádu byla možnost získat milionové bezúročné půjčky na opravy domů. Někteří lidé nebudou moci své domy obnovit na stejném místě, takže bude pomoc trvat déle. „Jsme odhodláni s nimi zůstat, dokud nebude situace vyřešená. Může to trvat i roky,“ uvedl.