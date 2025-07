Seznam Zprávy: Válek létá na golf se šéfem firmy, která vyhrává tendry na jeho resortu

ČT24

, kma

před 28 m minutami | Zdroj: SeznamZprávy

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09)

IT společnost Aricoma vyhrává na resortu zdravotnictví zakázky, například na kyberbezpečnost. Ministr Vlastimil Válek (TOP) přiznává, že jejího manažera Milana Sameše zná roky, a to jako pacienta i kamaráda. Zároveň však tvrdí, že o Samešově profesi nic neví, píší Seznam Zprávy. Válek dále uvedl, že se Samešem zakázky pro nemocnice či resorty nikdy neřešil.

Válek loni v březnu soukromě navštívil Dubaj, kde se věnoval golfu společně s nejvyšším šéfem IT skupiny firem Aricoma Group, zjistily Seznam Zprávy. Aricoma Group vyhrává ve zdravotnictví zakázky v desítkách až stovkách milionů korun, píše zpravodajský web. Některé firma získala v posledních letech přímo od ministerstva vedeného Válkem, další od státem vlastněných nemocnic a jiných státních zdravotnických organizací.

Válek tvrdí, že o Samešově profesi nic neví Ministr říká, že Sameše zná dvacet let – na začátku byl manažer jeho pacientem, nyní jsou přátelé. Válek však zároveň tvrdí, že vůbec neví, čím se dotyčný živí. Tedy že vede významnou IT firmu se 1600 zaměstnanci, která se věnuje i zdravotnickému byznysu. To, že i přes dlouholeté kamarádství o Samešově působení v IT sféře nic neví, ministr zdravotnictví v rozhovoru s reportérem Seznam Zpráv prohlásil na přímé dotazy opakovaně. Prý vůbec netuší, co manažer „dělá profesně“. Válek zároveň dodal, že se Samešem zakázky pro nemocnice nebo pro ministerstvo nikdy neřešil: „To já vůbec netuším, kam dodává firma pana Sameše,“ řekl Seznam Zprávám.

Sameš byl Válkův pacient Ministr dodal, že ho to, čím se jeho přítel živí, nezajímá. „Upřímně řečeno, je mi to ukradené. Je to můj pacient, kterému jsem zachránil život. Tečka,“ podotkl. Sameš byl před lety vážně nemocný a Válek ho pomáhal léčit. IT manažer dnes připouští, že ministr o jeho byznysu skutečně nemusí vědět. „Nemusíte mi věřit, ale Vlastík tyhle věci neřeší,“ sdělil Seznam Zprávám. Říká také, že na golf do Dubaje vzal někdejšího brněnského radiologa Válka z vděčnosti, že se mu jako lékař příkladně věnoval a vyvinula se z toho tradice. „Nikdy si nenechal nic zaplatit,“ zdůraznil Sameš. Také ministr ujišťuje, že si náklady hradí ze svého. „Samozřejmě,“ odpověděl na otázku portálu, jestli si platí letenky. Ministr popsal, že se Samešem a dalšími dvěma přáteli létá do Dubaje pravidelně na krátkou dovolenou. Všichni bydlí ve skromném domě, který si tam jeden z jeho kamarádů pronajímá, řekl Seznam Zprávám Válek.

Aricom jako vítěz zakázky pro kybernetickou bezpečnost Válek se stal 26. května 2020 náměstkem pro IT ve své domovské Fakultní nemocnici Brno, tedy ještě před volbami, po nichž se stal ministrem. Této funkci se začal věnovat po rozsáhlém kybernetickém útoku. Na nemocniční systémy tehdy zaútočil vyděračský virus, který zašifroval data, připomněly Seznam Zprávy. Anonymní hackeři poté za odblokování požadovali výkupné. Válek působil jako IT náměstek do konce roku 2021, kdy nastoupil na ministerstvo. V červenci 2021 – tedy zhruba šest měsíců po Válkově odchodu z postu náměstka – vypsala Fakultní nemocnice Brno zakázku nazvanou Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno – Serverová infrastruktura. Ta byla reakcí právě na největší kybernetický útok svého druhu v Česku. Zvítězila Aricoma společně s dalšími dvěma dodavateli, smlouva zněla na 62 milionů korun. „Garantuju vám, že jsem s Válkem neřešil vůbec nic,“ řekl Sameš z Aricomy o této zakázce.

Dnešní ministr Válek přes svého mluvčího vzkázal, že na nemocniční IT tendry neměl jako náměstek žádný vliv. „Za dobu svého působení neměl právo žádné zakázky vypisovat ani je řešit a neměl podpisové právo k jakýmkoliv zakázkám týkajících se centra informatiky. Jeho role byla čistě koordinační v souvislosti s největším kybernetickým útokem Fakultní nemocnice Brno a za úkol měl pouze personální zefektivnění oddělení do doby nástupu nové IT náměstkyně a komunikaci s Lékařskou fakultou MU,“ uvedl ministrův mluvčí Ondřej Jakob. Podobnou zakázku na posílení kyberbezpečnosti vyhrála loni společnost Aricoma i na ministerstvu zdravotnictví, tedy za Válkova vedení resortu. Aricoma byla jednou ze tří firem, s nimiž nakonec ministerstvo smlouvu uzavřelo. Podle jejího znění uloženého v registru smluv nepřesáhnou objednávané služby 70,4 milionu korun. Loni v květnu zveřejnilo ministerstvo v registru smluv kontrakt s maximální hodnotou čerpání až 188 milionů korun. Jednalo se o zakázku, která řešila, aby si jednotlivé zdravotnické systémy spolu rozuměly a dokázaly si efektivně vyměňovat například zdravotnickou dokumentaci pacientů. Soutěž měla tři účastníky. Jednu firmu ministerstvo vyloučilo kvůli nesplnění podmínek, za vítěze vyhlásilo Aricomu společně s další softwarovou firmou. Jako jediná se Aricoma přihlásila letos do tendru na podporu mobilních očkovacích aplikací EZKarta a čTečka – vyhrála s nabídkou 26 milionů korun. „Veškeré smlouvy jsou uzavřeny na základě veřejných zakázek, které proběhly v naprosto standardním režimu,“ sdělil Seznam Zprávám mluvčí ministerstva Jakob.

Firma se účastnila i soutěže v brněnské nemocnici Jediným účastníkem veřejné soutěže byla Aricoma i před dvěma lety v brněnské Nemocnici u svaté Anny, která spadá přímo pod Válkův resort. Zakázka se rovněž týkala zvýšení kybernetické bezpečnosti a nemocnici ji zadala za 65 milionů korun. Sameš nabízí vysvětlení, proč je Aricoma v téhle oblasti úspěšnější než jiní – podle něj je to velikostí firmy. „My jsme jedna z mála firem, která má na kyberbezpečnost 240 lidí,“ spočítal Sameš. Aricoma však dodá do zdravotnictví také administrativní systém pro vzdělávání lékařů a dalšího personálu, podotýkají Seznam Zprávy. Ani tentokrát neměla žádnou konkurenci, byla jediným přihlášeným účastníkem. Podle údajů v zakázkovém registru šla do soutěže s cenou 101 milionů korun – ale tím překročila vypsaný limit pro zakázku. Dalším jednáním, jak uvádějí dokumenty v registru, se podařilo cenu snížit o 14,5 milionu korun. Navíc to bylo v situaci, kdy tlačil čas. Podle pravidel pro financování z evropských peněz totiž musí být systém dokončen nejpozději do konce letošního roku, píše server.