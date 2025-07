Vysoké školy dostanou miliardy na navýšení počtu studentů zdravotnických oborů

ČTK

, rtu

před 18 m minutami | Zdroj: ČTK

Ilustrační foto

Vláda ve středu schválila vysokým školám 12,8 miliardy korun na navýšení počtu studentů zdravotnických nelékařských oborů na období dvanácti let. Do roku 2037 by tak mělo přibýt více než 22 tisíc absolventů těchto oborů, zejména zdravotních sester. Rozhodnutí vlády potvrdil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

V nemocnicích pracuje zhruba 80 tisíc zdravotních sester, kolem dva a půl tisíce míst se nedaří obsadit. Podle dat resortu do deseti let až 30 tisíc zdravotnic může odejít do penze. Odliv má vyrovnat právě navýšení počtu studentů. „Posílí se ani ne tak absolutní počty, ale hlavně se sníží jejich průměrný věk,“ uvedl dopoledne na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Proti současnosti bude studovat asi o pětinu víc radiologických asistentů (1750), nutričních terapeutů (1250) a zdravotnických záchranářů (3600). Porodních asistentek, všeobecných a dětských sester by mělo být navíc až 15 400. U všeobecných sester může být nárůst počtu studujících proti současným asi dvěma tisícům ročně až o čtyřicet procent.