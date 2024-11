Počty zdravotních sester má zvýšit program na podporu jejich vzdělávání

Až o pětinu víc všeobecných a dětských sester nebo záchranářů slibuje program na podporu jejich vzdělávání. Jinak by tyto profese v Česku kvůli stárnutí tuzemské populace brzy výrazně chyběly. Univerzity by od státu měly dostávat víc peněz, aby v příštích dvanácti letech navýšily kapacity.

„Podmínkou ale je, že k tomu budeme mít vytvořeny základní předpoklady, to znamená prostorové a hlavně personální, a to je samozřejmě spojeno i s těmi finančními prostředky,“ vysvětluje proděkan pro studium ošetřovatelství a pro akreditace 2. LF UK Daniel Jirkovský. Potřebné prostředky by univerzita měla získat už příští rok. Počítá s tím program pro navýšení počtu studentů vybraných nelékařských oborů.

Podle Válka by mělo přibýt přijatých i absolventů

„Po dohodě s ministerstvem školství bude v příštím roce uvolněno 420 milionů. Peníze půjdou přímo za studentem na školu a ta nám garantuje, že bude více přijatých, ale i více absolventů. Ta dohoda se pohybuje kolem dvaceti procent,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Dvacet procent je stanovisko resortu zdravotnictví. Uvidíme, kolik budou schopné vysoké školy zajistit, protože zase nárůst rozpočtu vysokých škol v kapitole ministerstva školství není neomezený,“ doplňuje ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

„Samozřejmě paralelně s tím sestry vychovávají i vyšší odborné školy a určitě počítáme s tím, že i ty vyšší odborné školy, které už dneska navyšují počet studií, v tom budou pokračovat,“ zmiňuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Pomoci by mělo i zkrácení studijních programů na vyšších odborných školách, které ministerstvo školství plánuje. Usnadnilo by to, mimo jiné, rekvalifikace. K té se rozhodla původně speciální pedagožka Alice Hlaváčková. Dnes je studentkou třetího ročníku oboru všeobecného lékařství na 2. LF UK. „Říkala jsem si, že dokud ještě nějaké síly mám, dokud se ještě zvládnu něco naučit, tak že bych to chtěla zkusit ještě jako druhou životní dráhu,“ vysvětluje. I ona si tak v nemocnici plní praxe, chodí na přednášky a snaží se co nejrychleji vstřebat vědomosti, které bude v novém povolání potřebovat.