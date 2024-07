V Sokolově otevřou soukromou vysokou školu pro zdravotní sestry

Nemocnice v Česku budou muset v příštích letech kvůli odchodům do důchodu nahradit tisíce všeobecných zdravotních sester. V Sokolově proto od září otevřou soukromou vysokou školu. Vedení města tím chce do regionu přilákat další zdravotnický personál. Sestry, které už slouží v nemocnicích, tak mohou získat vysokoškolské vzdělání bez nutnosti dojíždět.

Miroslava Dušková se stará v Nemocnici Sokolov o pacienty na chirurgii, ve volnu studuje. „Musím dojíždět do Prahy,“ poznamenala. Už v září se přímo v Sokolově sejde v lavici s kolegyní Natálií Giňovou, která pracuje jako praktická sestra na jednotce intenzivní péče. „Strašně nám to usnadní práci, co se týče dojíždění, času, volného času,“ řekla.

Jako praktické sestry získají další medicínská oprávnění až po vysoké škole – budou z nich všeobecné zdravotní sestry. „Ty jsou teď bohužel nedostatkové zboží. My jsme samozřejmě rádi za každý zdravotnický personál i za ošetřovatelky, praktické sestry. Ale ty všeobecné sestry mají pro nemocnici největší cenu,“ řekla ředitelka ošetřovatelského úseku Nemocnice Sokolov Pavlína Tůmová.

Stovky sester se blíží důchodovému věku

Všeobecné sestry začínají chybět v celém Česku. Už před dvěma lety se k důchodovému věku blížilo skoro sedm tisíc z nich. Přes deset tisíc dalších pak překročilo padesátku. I proto vznik vysoké školy podpořila také radnice v Sokolově. „Je potřeba, aby tady bylo zdravotnictví na požadované úrovni,“ řekl starosta Sokolova Petr Kubis (ANO).