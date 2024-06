Sanitky napříč Českem získají nový vzhled

Sanitky zdravotnické záchranné služby zřejmě budou ve všech částech republiky vypadat stejně. Počítá s tím novela vyhlášky, která sjednotí i vybavení interiéru. Přes deset let jsou vozy označené šachovnicí, ale ta by se mohla u nových aut změnit. Podle záchranářů to pomůže k větší bezpečnosti pacientů, ale i posádek.