Samosprávy hospodaří s přebytky, Praze se nedaří miliardy proinvestovat

Podle ministerstva by přitom město muselo ročně proinvestovat dvojnásobek této sumy, aby se zůstatky začaly snižovat. „Když dneska mají 150 miliard, přes 150 miliard, během pěti let to bude tři sta, pak to bude půl bilionu a tak dále. Podle našeho odborného názoru bude nutný nějaký legislativní zásah tak, aby ty prostředky jenom neležely na účtech,“ upozornil Matej.

Kovařík řekl, že pokud metropole dokončí metro, tak se bude zůstatek pohybovat okolo padesáti až šedesáti miliard korun. „Pokud nedokončíme metro, tak bude samozřejmě vyšší,“ dodal.