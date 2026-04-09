S přípravou na krizové události záchranářům pomáhají předchozí zkušenosti i speciální technika


Události: Připravenost záchranářů na krizové situace
Zhruba dvě stě záchranářů z Evropy a Izraele debatovalo v Praze o tom, jak zvládnout krizové události, jako jsou teroristické útoky, střelba v budovách či dopady extrémního počasí. Připravenost na mimořádné události vyhodnocovali po zkušenostech z uplynulých let. Při práci jim výrazně pomáhají i unikátní velkokapacitní vozy, se kterými zasahovali třeba u požáru v Hřensku, po tornádu na Moravě nebo u střelby na filozofické fakultě v Praze.

Právě střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023 byla mimořádnou událostí, která v tuzemsku nemá obdoby. V prvních minutách ošetřovali desítky zraněných jen policisté. Před budovou fakulty už si je přebírali záchranáři. „V takovýchto situacích je potřeba reagovat i na to, co se děje kolem. Že se bezpečný prostor může velmi rychle změnit v nebezpečný,“ upozorňuje ředitel Zdravotnické záchranné služby (ZZS) hlavního města Prahy Petr Kolouch.

Právě to se na školeních záchranáři učí. Dostali i nové vybavení posádek. Spolu s neprůstřelnými vestami teď nově vozí také helmy. A novinkou jsou i transportní plachty místo nosítek. „Umožňují jednak pacienta komfortně odnést, ale protože jsou i velmi lehké a málo objemné, tak je lze dostat na místo ve velkém počtu,“ přibližuje náměstek ředitele sekce nelékařských zdravotnických pracovníků ZZS hlavního města Prahy Zdeněk Křivánek.

Speciální vozy Golem i Fénix tehdy dovolily ošetřit pacienty v nejkritičtějším stavu už na místě. Před padesáti lety byl přitom postup záchranářů opačný. Snažili se co nejrychleji dostat zraněné do nemocnic. V případě letecké katastrofy v pražském Suchdole v roce 1975 dokázali všechny odvézt za 35 minut.

Pravidla první pomoci se mění. Zdůrazňují včasné volání záchranky


„Dnes bychom pracovali úplně jinak. Poslali bychom tam velkou část našich sil a prostředků, ale oproti minulému stavu bychom měli dostatečnou zálohu pro zabezpečení hlavního města,“ říká náměstek ředitele sekce operačního řízení, krizové připravenosti a dopravy ZZS hlavního města Prahy Ilja Chocholouš.

Traumaplán vyhlašuje dispečer v operačním středisku

O rozdělení sil rozhoduje v metropoli operační středisko. Právě z něj vyhlašuje vedoucí dispečer takzvaný traumaplán. Podle vedoucí zdravotnického operačního střediska ZZS hlavního města Prahy Jany Poštové bere dispečer do rukou takzvané červené desky, v nichž je souhrn všech potřebných dokumentů. „Abychom si byli jisti, že se všechny důležité úkony stanou,“ popisuje s tím, že protokol aktivace obsahuje i nápovědní tabulku, kolik sil a prostředků z běžného provozu lze využít.

Operační středisko rozhoduje také o vyslání speciálních vozů. Golem je v Česku jediný. Na pomoc už vyjel třeba k požáru v Hřensku i k tornádu na Moravě. Do sedmi tamních postižených obcí se tehdy sjely stovky záchranářů včetně těch ze zahraničí.

S takovou operací se záchranáři setkali poprvé. Na místě byli tři týdny a ošetřili přes osm set zraněných. I tato zkušenost ale pomohla nastavit nové postupy. „Aktualizovali jsme takzvané checklisty, což je upřesnění postupu při mimořádné události, rozdělení jednotlivých rolí. A jsou nové třídicí a identifikační karty,“ přiblížila mluvčí ZZS Jihomoravského kraje Michaela Bothová. Karty urychlují předávání zdravotních informací při velkém počtu pacientů. Záchranáři od ledna postupně sjednocují jejich podobu, což usnadní spolupráci napříč kraji.

  • Záchranná služba, podobně jako celý systém zdravotnictví, musí řešit stárnutí personálu. Zatímco průměrný věk záchranářů je 41 let, lékaři a sestry jsou ještě o osm let starší.
  • Vůbec nejpalčivější problém je v oboru všeobecná sestra. Lidé z tohoto oboru pracují na dispečincích i na výjezdech a ve věku nad padesát let je jich víc než polovina. Ve Zlínském kraji to je dokonce přes sedmdesát procent.

Liberečtí záchranáři mají nový vůz pro mimořádné události

V posledních letech se záchranné služby snaží také obnovovat vozový park. Nákup nových vozů hradí kraje, peníze jdou i od pojišťoven nebo z evropských dotací. Třeba v Liberci mají od čtvrtka speciální vůz pro mimořádné události. Vybavení je v něm stejné jako v běžné sanitce, avšak najednou zde záchranáři mohou ošetřit až čtrnáct pacientů. „Specifické je vozidlo svým rozměrem, váhou, výškou, šířkou,“ vyjmenovává vedoucí dopravy ZZS Libereckého kraje Aleš Smetana.

I proto budou muset řidiči projít proškolením. Stejně jako záchranáři. „Když přijedeme na nějaký zásah, tak bude hrozně moc úkonů, abychom to všechno připravili,“ očekává řidič-záchranář ZZS Libereckého kraje Lukáš Janda.

Vozidlo je jediné v republice. Jeho příprava trvala 27 měsíců a stálo šestnáct milionů korun. „Je uzpůsobeno našim zvyklostem, našim postupům a našemu systému poskytování přednemocniční neodkladné péče,“ podotýká ředitel ZZS Libereckého kraje Luděk Kramář. Podobné vozy mají v Česku ještě záchranáři v Praze, Brně nebo Ostravě.

Vozový park modernizují i záchranáři v Praze

Vozový park mění taky pražská záchranka. Od větších ambulancí s nástavbou se vrací k menším dodávkám, které jsou ve městě obratnější. Navíc měla výhrady ke kvalitě předchozích sanitek. Nových vozů teď má 25, jezdí hlavně v centru metropole. Dalších padesát ještě pořídí.

Nové sanitky typu Furgon nahrazují ty větší se skříňovou nástavbou, které se staly symbolem pražské záchranky po roce 2000. „Nemáme v tuto chvíli čas dělat nástavby a nechceme riskovat další prodlení, tak jako ve třech zakázkách předchozích. Ten počet oprav a reklamací, to nebyla úplně šťastná jednání,“ říká Kolouch.

Nehod sanitek přibývá
Záchranná služba

Menší dodávky se ale podle záchranky také lépe propletou hustým městským provozem. „Díky svým kompaktnějším rozměrům (...) má menší sanitka obecně v celé Praze daleko lehčí práci a během jízdy dosáhnete na téměř vše potřebné, aniž by se zdravotnický záchranář musel odpoutávat,“ popisuje mluvčí ZZS hlavního města Prahy Karel Kirs.

Nové sanitky jezdí k pacientům v metropoli od loňska, letos jich ještě přibude. A Praha v tom není sama. Podobný typ – Furgon místo nástavby – teď pořizují také ve středních Čechách.

Do budoucna se ale pražská záchranka větších sanitek s nástavbou úplně nevzdává. „Vždycky vyvíjela něco nového, takže do budoucna se určitě budeme zabývat vývojem komfortních automobilů, třeba i většího rozměru,“ dodává Kolouch. Přes den slouží v Praze ve vozech typu Furgon 39 posádek a za 24 hodin vyřeší v průměru čtyři sta případů.

Záchranky měly loni nejvíc výjezdů za patnáct let, evidují i nadužívání služby
Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem," řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.
VideoItálie zapůjčila muzeu v Mladé Boleslavi výjimečný motocykl z roku 1905

Italský prezident Sergio Mattarella ve čtvrtek navštívil Prahu a se svým českým protějškem Petrem Pavlem se shodl na tom, že vzájemné vztahy obou států jsou na velmi dobré úrovni. To může dokládat i zápůjčka motocyklu Laurin a Klement z roku 1905, o kterou se zasadila také česká hlava státu. Je to vůbec první motocykl na světě se čtyřválcovým řadovým motorem. Ve své době motorka představovala technologický vrchol. Stroj na sklonku první světové války z fronty odvezli italští vojáci, když zabavovali vše, co zůstalo po rakousko-uherské armádě. Pavel si motorku prohlédl vloni v létě v muzeu v Římě. Itálie teď výjimečný motocykl zapůjčila muzeu Škody Auto v Mladé Boleslavi. O možnosti vyrobit jeho repliku se stále jedná.
U obce Horka u Staré Paky na Semilsku shořel průmyslový areál s kovovýrobou. Předběžnou škodu po rozsáhlém požáru odhadli hasiči na tři sta milionů korun. Událost se obešla bez zranění. Ve 20:00 vyhlásil velitel zásahu lokalizaci, oheň dostali hasiči pod kontrolu a dál se nešíří. Zásah ale potrvá ještě dlouho.
Babiš počká s reakcí na Pavlův záměr účastnit se summitu NATO na pondělí

S reakcí na dopis prezidenta Petra Pavla vyčkává premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělí. Aktuálně je totiž premiér na dovolené. Pavel Babišovi napsal, že na letním summitu NATO hodlá být v čele české delegace. O účast na jednání v Ankaře se přou zástupci vlády s Hradem poslední týdny. Vyostřil se tak konflikt mezi hlavou státu a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Ten mluví o umanutosti prezidenta. Pavel argumentuje ústavou a zvyklostmi.
K cenám potravin podobným těm na SPD jarmarcích se Česko může dostat či přiblížit, říká Šebestyán

Hnutí SPD před volbami uspořádávalo jarmarky, na kterých se prodávaly velmi levné potraviny, podle expertů často za ceny pod výrobními náklady. Na otázku moderátora Interview ČT24 Jiřího Václavka, kdy Češi takové slibované ceny potravin uvidí, odpověděl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD), že bude naplňovat primárně programové prohlášení vlády a že cílem je ztransparentnit dodavatelský řetězec a edukovat veřejnost – ukázat, jak se tvoří cena. K cenám podobným SPD jarmarkům se prý Česko podle ministra může dostat nebo se jim minimálně přiblížit. Ministerstvu prý jde v „globálu" o to, aby ceny potravin byly konstantní a ovlivňované pouze inflací, vysloveně zlevnění potravin v tomto kontextu Šebestyán nezmínil.
Pravidla první pomoci se mění. Zdůrazňují včasné volání záchranky

Pravidla první pomoci se mění. Zdůrazňují včasné volání záchranky

Evropská resuscitační rada vydala nová evropská doporučení pro lidi vyškolené v poskytování první pomoci. Ta kladou důraz na jednodušší a rychlejší pomoc v laických podmínkách. Zdůrazňují včasné volání záchranné služby, zahájení srdeční masáže a použití externího defibrilátoru. Školitelé je postupně zavádějí do kurzů.
Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny pohonných hmot určované státem v pátek oproti čtvrtku klesnou o koruny. Litr nafty bude nejvýše za 45,20 koruny, litr benzinu za 41,77 koruny. Maximální cena nafty stanovená na pátek je nižší, než za jakou ji většina prodejců paliv nakoupila, tvrdí Unie nezávislých petrolejářů. Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu vrátily k růstu, zůstávají ale pod sto dolary za barel.
