Roky v úřadu se vešly do pár krabic. Šalomoun ve vládě skončil

„Průměrná doba předsedy legislativní rady vlády (ve funkci) je 498 dní, já už mám přes tisíc. Tady bylo 23 předsedů od roku 1993, takže jsem těsně na čtvrtém místě, kdybych vydržel do konce měsíce, tak jsem na třetím,“ podotkl Šalomoun. Do konce měsíce však nevydržel, po odchodu Pirátů do opozice se s premiérem Petrem Fialou (ODS) domluvili, že čtvrteční jednání vlády pro něj bude posledním. Téměř tříleté působení v úřadu se podařilo vměstnat do několika málo krabic.

Šalomoun snížil počet unijních směrnic, které se nedařilo přijmout včas – a to z třiceti šesti na čtyři. Česku kvůli tomu hrozily pokuty až za dvě miliardy. Dále dovedl téměř k finálnímu hlasování normu zřizující dětského ochránce práv a postavil také vládní analytický útvar. „Je v zásadě apolitický, jakákoliv politická reprezentace tak může velmi ocenit, když podklady, na základě kterých dělá rozhodnutí, jsou kvalitní. Pak je samozřejmě méně improvizací,“ popsal misi útvaru Šalomoun.

S jeho odchodem vláda zeštíhlí, kabinet totiž s postem ministra pro legislativu už dál nepočítá. Zanikne také deset úřednických míst, obsazeno jich bylo reálně osm. Agendu nově převezme ministerstvo spravedlnosti.

Legislativní radu vlády přebere Kněžínek

„Agenda vždycky byla pod spravedlností, jenom někdy nebývala. Takže to není nic mimořádného,“ připomněl ministr zdravotnictví a vicepremiér Vlastimil Válek (TOP 09).

„On to bude de facto stejně řídit pan doktor (Jan) Kněžínek, který to řídil už kdysi, zkušenosti má. Nebojím se průtahů,“ vyjádřil se k celé záležitosti ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Radim Fiala (SPD) se domnívá, že kabinet by měl uvažovat o zrušení dalších ministerských křesel – prý minimálně dvou.

„Legislativní rada vlády je víceméně oponentní vůči resortům. A snaží se mít takový celostní pohled. V momentě, kdy máte materiál (týkající se) spravedlnosti, tak se ten oponentní pohled samozřejmě trošku stírá,“ domnívá se Šalomoun.

Končící ministr pro legislativu nyní bude pracovat v advokacii. Jeho loučení ve Strakově akademii v pátek se účastnil i zmíněný Jan Kněžínek, který řízení Legislativní rady vlády přebírá.