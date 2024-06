Rodiče chtějí více venkovní výuky. Třetina školáků se neučí mimo třídy vůbec

Třetina školáků v Česku nemá žádnou výuku venku. Mimo třídy se více učí mladší žáci. Ve volném čase chodí denně jen tak ven zhruba desetina dětí. Školák v Česku přitom tráví denně na čerstvém vzduchu zhruba dvě hodiny, což je zhruba stejně jako před devíti lety. Ukázal to průzkum agentury STEM pro Nadaci Karel Komárek Family Foundation.

Mezi rodiči školáků převládá názor, že být dvě hodiny denně venku je málo. Téměř tři čtvrtiny z nich odhadují, že v dětství trávili mimo domov více času. Ze strachu ale děti ven samotné příliš nepouštějí, což platí především o rodičích ve městech. O víkendech pak dohánějí, co přes týden nestihli – a svým dětem se naopak věnují mnohem více, než se jim samým věnovali jejich rodiče. Polovina rodičů školáků by si přála, aby si jejich děti venku hrály častěji.

Minimum školáků tráví podle výzkumu venku část výuky a asi třetina z nich se ven nedostane vůbec. Rodiče by si rozšíření venkovní výuky přáli. Nespokojenost s jejím množstvím vyjádřilo čtyřicet sedm procent otců a matek. Celkem devadesát osm procent z nich by si totiž přálo, aby se jejich potomci učili více i mimo školu. Jen dvě procenta rodičů míní, že by venkovní výuky mělo být méně.