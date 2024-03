Děti z obezity nevyrostou. Změnit životní styl musí celá rodina, upozorňují odborníci

„V ambulancích vidíme stále mladší a mladší děti a stále těžší a těžší. Není už výjimkou, že děti váží 110, 120 a více kilo,“ upozoňuje Jan Boženský, předseda Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti ČLS JEP.

Podle doporučení světové zdravotnické organizace by se děti měly hýbat aspoň šedesát minut denně. Může to být například svižnější procházka, jízda na kole nebo plavání.

Odborníci upozorňují, že děti z obezity nevyrostou. Pro úspěšnou léčbu je často nutné zapojit i rodiče. „Rodič s kily navíc to nevidí jako problém, on to neřeší u sebe, tak to neřeší ani u dítěte. Většinou na ta kila navíc upozorní pediatr,“ vysvětluje psycholožka a zakladatelka organizace STOB Iva Málková.