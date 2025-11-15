Souhrn dne
Příští sněmovní volby to může být bez SPOLU, připustil šéf TOP 09


15. 11. 2025Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Týden v politice: Nový předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel k budoucnosti koalice SPOLU
V příštích sněmovních volbách bude TOP 09 připravena kandidovat samostatně, připustil v pořadu Týden v politice nový předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel v rozhovoru s reportérem ČT Martinem Šnajdrem. V uplynulém volebním období byla strana jako součást koalice SPOLU zastoupena ve vládě. Po letošních volbách do Poslanecké sněmovny odchází strany této koalice do opozice.

„TOP 09 bude připravena kandidovat samostatně,“ odpověděl Havel na otázku, zda bude TOP 09 součástí koalice SPOLU pro volby do sněmovny v roce 2029. Zároveň ale dodal, že se další spolupráci nebrání. Podle něj se koalice sestavují pro volby, eventuálně pro vstup do vlády, ale pro činnost v opozici nejsou zvykem.

V opozici se TOP 09 chce podle Havla zaměřit na zahraniční politiku, veřejné finance či podnikatelské prostředí. Zdůraznil i školství a poukázal na to, že sám míří do čela školského výboru.

„V minulém volebním období jsme byli zvyklí na to, že Česká republika i Poslanecká sněmovna měly étos Václava Havla zahraniční politiky,“ sdělil také Havel v rozhovoru v Týdnu v politice. „To je jedna z věcí, kde budeme chtít bojovat a reprezentovat Českou republiku prozápadním směřováním – otevřeně a proevropsky. To je DNA TOP 09,“ dodal.

Nový předseda Havel chce z TOP 09 „hodnotový maják“
Matěj Ondřej Havel na sněmu TOP 09

ODS je také připravena kandidovat samostatně

Koalici SPOLU vytvořily vedle TOP 09 také ODS a KDU-ČSL. I současný místopředseda ODS Martin Kupka prohlásil, že jeho strana bude připravená kandidovat samostatně. „Je jasné, že v období opozice bude na jednotlivých stranách, aby profilovaly svoji politiku a oslovily svoje voliče,“ dodal.

Po TOP 09 bude nové vedení vybírat právě také ODS. Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) totiž po prohře vládní koalice SPOLU ve sněmovních volbách oznámil, že nebude stranický post obhajovat.

Právě Kupka je jedním z kandidátů na předsednický post, vedle něj se ke kandidatuře do nejvyšší stranické funkce přihlásil místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. Jako o možném kandidátovi na předsedu se spekuluje o jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy.

Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS)

SPOLU dokázala vyhrát v roce 2021

Volební koalici SPOLU vytvořily ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v říjnu 2020, kdy podepsaly memorandum o spolupráci. Celostátním volebním lídrem byl zvolen tehdejší předseda občanských demokratů Fiala.

Ve sněmovních volbách 2021 pak koalice zvítězila, když porazila druhé hnutí ANO o 0,67 procenta, což představovalo 35 765 hlasů. Byl to nejtěsnější rozdíl mezi vítězem a druhým v pořadí v historii obsazování dolní komory parlamentu.

Fialova vláda získala důvěru sněmovny, podpořili ji všichni přítomní koaliční poslanci
Premiérovi Petru Fialovi poblahopřál k získání důvěry jeho předchůdce Andrej Babiš

Následně SPOLU sestavilo vládu s koalicí Pirátů a STAN. V této sestavě kabinet fungoval až do podzimu 2024, kdy skončilo vládní působení Pirátů. Funkční období dokončila SPOLU pouze se STAN.

Ve sněmovních volbách 2025 koalice SPOLU se ziskem 23,36 procenta skončila druhá. První bylo hnutí ANO, které ve volbách podpořilo 34,51 procenta voličů.

