Předvolební debata o ekonomice

Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení. Ve středu 1. října přijali pozvání k debatě moderované Danielem Takáčem na téma ekonomika Jana Bobošíková (Stačilo!), Libor Dušek (Piráti), Vladimír Pikora (Motoristé), Lucie Sedmihradská (STAN), Alena Schillerová (ANO), Zbyněk Stanjura (SPOLU), Markéta Šichtařová (SPD) a Petr Vokřál (Přísaha).
Jana Bobošíková jako nestranička stojí v čele kandidátky Stačilo! ve Středočeském kraji. Je podnikatelkou, před dvaceti lety byla europoslankyní.
Libor Dušek kandiduje do sněmovny v hlavním městě Praze ze čtvrtého místa kandidátky Pirátů. Je ekonomem a také členem Národní ekonomické rady vlády.
Vladimír Pikora usiluje o poslanecký mandát v Ústeckém kraji, kde vede kandidátku Motoristů sobě. Je ekonomem a působí jako analytik finančních trhů.
Lucie Sedmihradská je kandidátkou hnutí STAN v Praze, kde je na šestém místě kandidátky. Působí na Vysoké škole ekonomické a také jako zastupitelka v Praze 10.
Alena Schillerová je lídryní kandidátky hnutí ANO v Jihomoravském kraji. Od roku 2021 je poslankyní, je místopředsedkyní rozpočtového výboru. Předtím byla ministryní financí.
Zbyněk Stanjura z ODS obhajuje svůj mandát z prvního místa kandidátky SPOLU v Moravskoslezském kraji. Je ministrem financí. V Poslanecké sněmovně zasedá od roku 2010.
Markéta Šichtařová je členkou strany Svobodní a vede kandidátku SPD v Praze. Působí jako ekonomka a ředitelka poradenské a investiční společnosti.
Petr Vokřál kandiduje v Jihomoravském kraji, kde je lídrem kandidátky hnutí Přísaha. Do roku 2018 byl jedno období primátorem Brna, dnes je podnikatelem.