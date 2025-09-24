Předvolební debata o digitalizaci

Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem. Ve středu 24. září přijali pozvání k debatě moderované Janou Peroutkovou na téma digitalizace Michal Bláha (Piráti), Benjamin Činčila (SPOLU), Robert Králíček (ANO), Petr Kulhánek (STAN), David Moos (Stačilo!), Adam Paclt (Motoristé), Pavel Souhrada (Přísaha) a Libor Vondráček (SPD).
ŽivěPředvolební debata o digitalizaci
Michal Bláha kandiduje do sněmovny z jedenáctého místa kandidátky Pirátů ve Středočeském kraji. Byl poradcem bývalého místopředsedy vlády Ivana Bartoše a věnuje se digitální transformaci.
Benjamin Činčila je členem KDU-ČSL a kandiduje z druhého místa kandidátky SPOLU na Vysočině. Působí jako analytik na ministerstvu práce a sociálních věcí.
Robert Králíček obhajuje mandát ze třetího místa kandidátky hnutí ANO v hlavním městě Praze. Členem poslanecké sněmovny je od roku 2017, v končícím funkčním období zasedal ve výborech pro bezpečnost a veřejnou správu.
Petr Kulhánek je dvojkou na kandidátce hnutí STAN v Karlovarském kraji. Téměř rok je ministrem pro místní rozvoj. Čtyři roky vykonával funkci hejtmana, v Karlových Varech byl i primátorem.
David Moos kandiduje do sněmovny z šestého místa kandidátky Stačilo! v Jihomoravském kraji. Pracuje jako specialista informačních technologií pro Mendelovu univerzitu v Brně.
Adam Paclt je dvojkou na kandidátce Motoristů sobě v hlavním městě Praha. Působí jako podnikatel v oblasti vývoje software a jako expert na kyberbezpečnost.
Pavel Souhrada je lídrem kandidátky hnutí Přísaha v Libereckém kraji. Je podnikatelem a věnuje se informačním technologiím.
Libor Vondráček je předsedou strany Svobodní a vede kandidátku SPD v Jihočeském kraji. Je právníkem zaměřujícím se na ústavní a evropské právo.