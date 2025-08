Před sto lety Čechoslováci založili průmyslové družstvo v Kyrgyzstánu

„Dávej pozor se říkalo ‚merkuj‘. Nebo on to říkal. Že když jsem byl malý dítě, nešika, tak mě tím odháněl. Prostě, když jsem měl dávat pozor, tak říkal ‚merkuj‘,“ sdělil Korima. Po osudu dědečka v Interhelpu začal pátrat až v dospělosti.

Do Kyrgystánu Antonín Korima odjel v roce 1932 se ženou a dvěma dětmi. Stal se tam ředitelem koželužny – poté obětí stalinistických represí. Věznění popisuje ve své autobiografii Cesty a zápasy jednoho života. Do Československa se vrátil po válce a pak za ním přijela s dětmi i jeho žena. Ve svém pase má zapsané i děti narozené v Kyrgyzstánu.

„On tam vzpomíná i na to, jak kolem něj mizeli lidé,“ přiblížil Pavel Korima. „Jenom za mluvení – za to, že někdo něco řekl. To v té knížce myslím i kritizuje, že jenom za to, že někdo něco pověděl, tak prostě šel. Že ho prostě sebrali,“ dodal Korima.

Po stopách Interhelpa

„Opravdu probíhala kampaň přímo proti cizím státním příslušníkům,“ vysvětlil předseda organizace Gulag.cz Štěpán Černoušek. „V té době vládla naprostá paranoia v Sovětském svazu. K zatření stačilo jenom, že máte jiné příjmení,“ doplnil.

Organizace Gulag dohledala jména více než padesáti Čechů a Slováků, kteří se stali oběťmi perzekucí. To je zhruba dvojnásobek, než se doposud uvádělo. O výpravě natočila dokument, který je teď v kinech.