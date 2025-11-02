Pošta do všech domácností roznáší příručku pro zvládání krizových situací

Česká pošta začala do domácností roznášet příručky, které vysvětlují, jak se připravit na mimořádné situace typu povodní, tornád, požárů nebo výpadků základních služeb. Ministerstvo vnitra jich nechalo vytisknout přes pět milionů. Pošta je má roznést do všech domácností. Jde zatím o největší informační kampaň státu zaměřenou na zvýšení připravenosti obyvatel na krizové situace.
Kromě papírové podoby je příručka k dispozici na speciálním webu. Informace jsou v češtině, angličtině i ukrajinštině. Dostupné jsou také neslyšícím ve znakovém jazyce a pro nevidomé vydalo ministerstvo video s namluvenými radami.
Autoři příručky uvádějí, že lidé by v krizové situaci, kdy vypadne elektřina nebo přestane téct voda, měli zvládnout první tři dny bez pomoci záchranných složek, tedy jen s tím, co mají doma. Jedna z doporučených zásad je mít zásoby jídla, pití a léků na tři dny. „Tu zásobu cirkulujte, spotřebujte a doplňujte – takže víte vždycky, že ji máte doma,“ informuje ředitel odboru prevence hasičů Miroslav Lukeš.
Ministerstvo v příručce 72 hodin jako krizové situace vnímá například povodně, požáry, tornáda nebo masivní výpadky elektřiny. Právě na řešení těchto situací by lidé měli být připraveni dopředu.
Speciální příručku pro připravenost občanů připravilo i Polsko. Na rozdíl od českého návodu je ten polský zatím jen ke stažení ve dvou jazycích na internetu. Na přelomu roku pak úřady budou brožuru rozesílat všem Polákům.