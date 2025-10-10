Poslanci STAN vybrali Šebelovou za předsedkyni svého klubu

Poslanci hnutí STAN vybrali za předsedkyni svého poslaneckého klubu Michaelu Šebelovou. Na místopředsedu sněmovny nominovali předsedu hnutí Víta Rakušana. Starostové ve volbách získali 11,23 procenta hlasů a ztratili třetinu mandátů. Rakušan v sobotu uvedl, že dosažený zisk není brilantní. Hnutí ale skončilo nad dříve vytyčenou hranicí neúspěchu, kterou bylo deset procent. Proto se Rakušan nechystá rezignovat na předsednickou funkci.
První místopředsedkyní klubu se stala Pavla Pivoňka Vaňková, řadovými místopředsedy byli zvoleni Lukáš Vlček, Barbora Urbanová, Jan Berki, Věra Kovářová a Michaela Opltová. V minulém volebním období byl šéfem poslanců STAN Josef Cogan, který letos ve volbách mandát neobhájil.
Rakušan už v sobotu řekl, že hnutí chce opoziční roli hrát co nejdůstojněji. K témuž vyzval koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty. S lídry všech čtyř stran se chce sejít k jednání o podobě a formě spolupráce v opozici.
V pátek se poprvé sešel poslanecký klub STAN. Strana letos získala dvaadvacet mandátů, o jedenáct méně než v roce 2021. Poslanci Starostů se na prvním klubu sešli jako poslední z osmi uskupení, která se dostala do sněmovny.
