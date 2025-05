Policie omezí výjezdy a zjednoduší administrativu

Michal Jaroš z Policejního prezidia České republiky má za sebou deset let praxe. „S tou osobou psaní úředního záznamu může být třeba hodina a pak ty další a další věci, které na to navazují,“ sdělil.

Neakutní případy

Omezit chce vedení policie výjezdy k takzvaným neakutním případům. Jedná se například o to, když si člověk volá hlídku do místa, kde mu firma naúčtovala za služby více, než měla. „Máte doklad o platbě, dostavíte se s tím na obvodní oddělení k popsání věci, ale není potřeba, aby vyjížděla na místo hlídka,“ míní Jaroš. Síly už policie šetří u výjezdů k pojistným událostem a nehodám, například se zvěří. Případy se řeší po telefonu s operačním důstojníkem.

„Když bude chtít potvrzení o provedení úkonu, že jsme přijali to oznámení o poškození majetku, my to potvrzení vydáme,“ popsal Vondrášek. Podobně to má fungovat i u nehod bez zranění. Limit pro nahlášení od července stoupne ze sta tisíc na dvě stě tisíc korun – k vyřešení má stačit eurofomulář.

„V případě, že se nedomluvíte nebo tam bude rozpor v tom zavinění, tak to zpracujeme naprosto standardním způsobem,“ ujistil Vondrášek.