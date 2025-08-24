Platba za státní pojištěnce, například děti či důchodce, se má v příštím roce zvýšit díky automatické valorizaci o 61 korun. Návrh nařízení ještě bude schvalovat vláda. Stát tak podle odhadu ministerstva financí pošle do zdravotnictví o 4,4 miliardy víc než letos. Politici se zároveň přou o dalším nastavení systému, jeho efektivitě i o výši plateb.
Platba za státní pojištěnce má vzrůst, politici mluví o slabinách systému
Peníze mají částečně pokrýt zvyšující se náklady zdravotního systému. Ten už třetí rok v řadě míří do deficitu. Podle pojišťoven bude výhledově potřeba zajistit další příjmy.
Lékaři pak upozorňují, že přibývá starších pacientů, kteří se léčí s vícero onemocněními a celkově je péče náročnější a delší.
Státní pojištěnec je někdo, za koho platí pojistné stát. Nárok na platbu pojistného státem mají podle webu VZP nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a mnozí další.
V roce 2024 činila měsíční platba za jednoho státního pojištěnce 2085 korun. Letos je to 2127 korun a v příštím roce by to mělo být podle ministerstva financí 2188 korun.
Jak dál s valorizací
O současném nastavení systému automatické valorizace vedou politici spory.
„Mechanismus je dobře nastavený. Myslím, že všichni ekonomové se shodnou na tom, že je potřeba hledat vnitřní rezervy toho systému,“ soudí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Naopak bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) upozorňuje, že systému docházejí peníze. „Nějaká revize i toho systému automatické valorizace, toho vzorečku, podle kterého se vypočítává, bude potřebná,“ předpokládá.
Názory se různí i mezi zástupci dalších politických stran a hnutí. „Aktuálně si nemyslím, že je cestou stále zvyšovat platby za státní pojištěnce. Musíme investovat do takových opatření, která nám dlouhodobě přinesou snížení počtu pacientů,“ míní členka sněmovního výboru pro zdravotnictví Michaela Šebelová (STAN). Místopředsedkyně výboru Karla Maříková (SPD) uvádí, že „náklady jsou čím dál větší, takže je potřeba, aby do zdravotního systému šlo více finančních prostředků“.
Ekonomický expert Pirátů Mikuláš Ferjenčík říká, že není možné, aby rodiny s dětmi neměly valorizováno prakticky nic. „A potom se v jiných oblastech neudržitelně přidávalo, i když se tam vůbec neřeší efektivita,“ dodává. Expert na zdravotnictví hnutí Stačilo! Ondřej Dostál uvádí, že současný odvod za státní pojištěnce navyšující odvody o inflaci je dostatečný. „Koneckonců jsou to peníze, které platí stát sám sobě z jednoho veřejného balíku do druhého,“ doplňuje.
Expert na zdravotnictví Motoristů sobě Boris Šťastný soudí, že krátkodobým řešením může být navýšení platby za státní pojištěnce, ale není to všelék. „Potřebujeme zásadní strukturální reformu českého zdravotnictví,“ dodává.
S komplexní systémovou změnou souhlasí všichni oslovení. Zmiňují také efektivnější přerozdělování peněz a elektronizaci.
Podle zdravotních statistiků do budoucna výrazně přibude chronicky nemocných lidí. Například cukrovkářů má být v roce 2030 o pětinu více než v roce 2020. I proto politici napříč spektrem mluví o nutnosti posílit prevenci.