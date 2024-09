Pavel není Zeman, ústavu nenapne, věří experti

Doplnil, že pokud se premiér rozhodne, že nebude dbát na koaliční smlouvu a ponese politické důsledky, tak je to z ústavního hlediska jeho věc.

Ústava v případě návrhu na odvolání ministra předsedou vlády hovoří jasně a prezident musí žádosti premiéra vyhovět. V zásadě jediné, co může prezident republiky udělat, je sejít se s premiérem a odvolávaným ministrem a blíže zjišťovat důvody, které vedly k odvolání a jaké mohou být důsledky pro stabilitu vládnutí, shrnul Kysela. Může také požádat premiéra o pečlivé uvážení. Ústava ale jasně stanovuje, že předseda vlády je ten, kdo si své ministry vybírá a může je také odvolávat, dodal.

Dle politologa Přemysla Rosůlka ze Západočeské univerzity v Plzni prezident Pavel „nebude tak aktivistický a nebude napínač ústavy do posledního chvíle“. Ústavní právník i politolog se tak shodují na tom, že role prezidenta Pavla bude ve stávající vládní krizi konstruktivní a předvídatelná.

Lipavský nevyloučil setrvání ve vládě, Pavel chce stabilitu

Ministr zahraničí Jan Lipavský nevyloučil pokračování na postu šéfa diplomacie – a to i v případě odchodu Pirátů z vlády. České televizi řekl, že všechny varianty jsou otevřené a vše bude řešit až po návratu do Prahy z pracovní cesty ve Spojených státech. Už dříve řekl, že demisi podá, ale společně s tím by asi opustil i samotnou stranu.

V případě, že ministr podá demisi, dává ústava prezidentovi odlišné pravomoci a jistý manévrovací prostor, jelikož demisi nemusí přijmout.