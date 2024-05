Parkování může obyvatelům Prahy výrazně zdražit, o vyšších poplatcích uvažuje magistrát i některé radnice

Řada českých měst řeší problém, že se v jejich ulicích pohybuje víc aut, než tam je parkovacích míst. Mnoho radnic vidí jediné řešení – zdražit a lidi tak od používání aut odrazovat. Teď to řeší v Praze 7, kde zastupitelstvo uvažuje o zvednutí roční platby za rezidenční kartu z dvanácti set na 9 600 korun. Radnice chce rozhodnout po anketě, kterou spojila s volbami do Evropského parlamentu příští týden. Problémy s parkováním jsou ale pochopitelně i jinde.

Devatenáct minut je podle radnice průměrná doba, po kterou řidiči na pražské Letné hledají parkovací místo. I proto Drnkovi jezdí autem minimálně. „Přes den je to v pohodě, od pěti dál je to dost tristní. Ale nějak jsme se s tím naučili žít, protože moc řešení to nemá,“ podotýká Jan Drnek.

Míst je na Praze 7 pro deset tisíc aut, registrovaných jich je o tři tisíce víc. Vedení městské části tak hledá řešení, jednou z variant je i zdražení rezidentního stání. „Cena, která by mohla být v ulicích poznat, se pohybuje od sedmi tisíc výš. Úbytek bude zhruba třetinový,“ očekává místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka (Praha 7 sobě).

Určit si vlastní cenu parkovného nad rámec té, kterou určuje magistrát, umožní městským částem nová pravidla. Ta teď vedení hlavního města připravuje. „V Praze máme různé oblasti, v některých je parkování výrazně složitější než jinde. Takže chceme dát městským částem možnost zohlednit tuto situaci,“ vysvětluje pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

„Cena musí jít nahoru“

Vybrané peníze by chtěla Praha 7 využít třeba na motivační příspěvek na MHD pro obyvatele, kteří parkování v modrých zónách nevyužívají. Radní se je ve středu večer snažili o nápadu přesvědčit. „Když chci mít doma internet, tak si ho zaplatím a mám ho. Zatímco tady platím parkování a nikdo mi negarantuje, že to místo najdu,“ stěžovala si jedna z přítomných žen.

Stejný problém řeší i třetí pražská část. „Cena parkovacího oprávnění musí jít nahoru, protože neodpovídá poptávce a už vlastně nemá regulační efekt,“ je přesvědčený místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut (Zelení). Na zdražování se ale musí připravit obyvatelé všech částí metropole – magistrát totiž chce zvednout základní sazbu pro celou Prahu.

„Bude mít adekvátní váhu vůči Lítačce,“ avizuje další z náměstků metropole Petr Hlaváček (STAN). Mohlo by tak jít o sumu kolem čtyř tisíc korun. Kolik bude nakonec parkování v hlavním městě stát, by mělo být jasné na konci letošního roku.