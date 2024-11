Pacientů s cukrovkou přibývá. Může za ni genetika i životní styl

U cukrovky je klíčový včasný záchyt, neléčená totiž vede k vážným komplikacím. Testování nabízí i některé lékárny, test spočívá v odběru kapky krve z prstu, výsledek se pak ukáže za pár vteřin.

Cukrovka se léčí pomocí léků nebo inzulinu. U prvního typu ale pomůže jedině transplantace. I na Kliniku diabetologie v IKEMu chodí čím dál víc pacientů. A zatímco pacienti přibývají, ordinace ubývají. Nejvíc jich lékaři zavřeli právě v Praze, Moravskoslezském nebo Plzeňském kraji.

„Snažíme se školit nové a nové diabetology. Narážíme trochu i na nedostatek zájmu o interní medicínu jako takovou. Protože je to rozsáhlý obor,“ konstatoval vedoucí lékař Michal Krčma z Diabetologického a endokrinologického centra Fakultní nemocnice Plzeň.

Například v plzeňské fakultní nemocnici mají v péči přes dva tisíce diabetiků. Patří mezi ně i Ladislav Musil, který s prvním typem cukrovky žije už 27 let. „První věc – měl jsem pocit žízně, tak jsem potom šel na náběry. A tam přišli na to, že mám cukrovku,“ vzpomíná pacient. Poslední tři roky sleduje hladinu cukru v mobilní aplikaci. Senzor mu to umožňuje kdykoliv během dne.