Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

Bývalý tuzemský nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl ve středu jmenován evropským veřejným žalobcem za Českou republiku. V tiskové zprávě o tom informovala Rada Evropské unie, podle níž mu šestileté funkční období začne v červenci. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřuje případy zneužívání peněz Evropské unie.
Třiapadesátiletý Zeman se loni v březnu ujal v Haagu funkce českého národního člena v Eurojustu, tedy agentuře EU pro justiční spolupráci v trestních věcech. Jmenovaný byl na pětileté období. V Eurojustu už předtím působil jako první český národní člen po vstupu tuzemska do EU, než se stal v roce 2011 nejvyšším státním zástupcem.
O post žalobce za Českou republiku se ucházel spolu s pověřenými evropskými žalobkyněmi Petrou Vítkovou a Danielou Bártíkovou. Česká výběrová komise podle informací ČTK z loňského června pokládala právě Zemana za nejvhodnějšího kandidáta.
Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden naznačil, že Zemanovi ve výběrovém řízení pomohl jeho postoj v kauze Čapího hnízda, v němž předseda vlády stojí před soudem kvůli podezření z neoprávněné padesátimilionové dotace na tento areál u středočeských Olbramovic.
Desítku pověřených žalobců, kteří pod hlavičkou EPPO dozorují kauzy v tuzemsku, z Lucemburku do konce ledna řídil Petr Klement, který se poté ujal vedení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Mandát u EPPO by Klementovi vypršel v červenci.