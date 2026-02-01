Český státní zástupce Klement se ujal řízení bruselského úřadu OLAF

Český státní zástupce Petr Klement se v neděli oficiálně ujal vedení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Fakticky začne bruselskou instituci řídit od pondělka. Kdo jedenapadesátiletého Klementa nahradí ve funkci českého evropského žalobce u lucemburského úřadu EPPO, zatím není zřejmé. Podle informací ČTK to pravděpodobně bude Pavel Zeman, někdejší nejvyšší státní zástupce.
OLAF šetří záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů souvisejících s výdaji EU. Nemá pravomoci orgánů činných v trestním řízení, takže nemůže vést stíhání, ale vydává doporučení.
Klement řekl ČTK po svém jmenování Evropskou komisí do čela úřadu, že chce vyjasnit vztahy OLAF s Úřadem evropského veřejného žalobce EPPO, který stíhá pachatele trestných činů proti finančním zájmům EU a kde Klement doposud působil jako náměstek. Sladit plánuje i postupy a výměnu informací s Europolem a Eurojustem.
Exkluzivní rolí OLAF je podle Klementa, který byl již v letech 2017 až 2020 členem dozorčího výboru úřadu, pravomoc vyšetřovat uvnitř evropských institucí. V Česku je OLAF prozatím spojený zejména s vyšetřováním kauzy farmy Čapí hnízdo, v níž figuruje premiér Andrej Babiš (ANO). Úřad šetření ukončil na sklonku roku 2017 s tím, že při žádosti o dotaci byly poskytnuty nepravdivé informace. Babiš vyšetřování označil za zpolitizované.
Státní zástupce Zeman jako možný nástupce Klementa
Klement před vysláním do EPPO dlouhodobě působil na brněnském Nejvyšším státním zastupitelství, kde se věnoval závažné hospodářské a finanční kriminalitě se specializací na ochranu finančních zájmů EU a na kybernetickou kriminalitu. Zúčastnil se také několika zahraničních misí, například mise Eulex v Kosovu.
Mandát u EPPO by Klementovi vypršel letos v létě. O uvolněnou funkci usilují někdejší šéf českých žalobců Zeman a pověřené evropské žalobkyně z EPPO Petra Vítková a Daniela Bártíková. Česká výběrová komise označila za nejvhodnějšího kandidáta Zemana. „Proces výběru nového evropského žalobce za ČR pokračuje na úrovni Evropské komise a ještě nebyl ukončen,“ sdělil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.