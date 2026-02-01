Český státní zástupce Klement se ujal řízení bruselského úřadu OLAF


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Český státní zástupce Petr Klement se v neděli oficiálně ujal vedení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Fakticky začne bruselskou instituci řídit od pondělka. Kdo jedenapadesátiletého Klementa nahradí ve funkci českého evropského žalobce u lucemburského úřadu EPPO, zatím není zřejmé. Podle informací ČTK to pravděpodobně bude Pavel Zeman, někdejší nejvyšší státní zástupce.

OLAF šetří záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů souvisejících s výdaji EU. Nemá pravomoci orgánů činných v trestním řízení, takže nemůže vést stíhání, ale vydává doporučení.

Klement řekl ČTK po svém jmenování Evropskou komisí do čela úřadu, že chce vyjasnit vztahy OLAF s Úřadem evropského veřejného žalobce EPPO, který stíhá pachatele trestných činů proti finančním zájmům EU a kde Klement doposud působil jako náměstek. Sladit plánuje i postupy a výměnu informací s Europolem a Eurojustem.

Exkluzivní rolí OLAF je podle Klementa, který byl již v letech 2017 až 2020 členem dozorčího výboru úřadu, pravomoc vyšetřovat uvnitř evropských institucí. V Česku je OLAF prozatím spojený zejména s vyšetřováním kauzy farmy Čapí hnízdo, v níž figuruje premiér Andrej Babiš (ANO). Úřad šetření ukončil na sklonku roku 2017 s tím, že při žádosti o dotaci byly poskytnuty nepravdivé informace. Babiš vyšetřování označil za zpolitizované.

Vrchní soud zrušil osvobozující rozsudek v kauze Čapí hnízdo
Předseda ANO Andrej Babiš u Vrchního soudu v Praze

Státní zástupce Zeman jako možný nástupce Klementa

Klement před vysláním do EPPO dlouhodobě působil na brněnském Nejvyšším státním zastupitelství, kde se věnoval závažné hospodářské a finanční kriminalitě se specializací na ochranu finančních zájmů EU a na kybernetickou kriminalitu. Zúčastnil se také několika zahraničních misí, například mise Eulex v Kosovu.

Mandát u EPPO by Klementovi vypršel letos v létě. O uvolněnou funkci usilují někdejší šéf českých žalobců Zeman a pověřené evropské žalobkyně z EPPO Petra Vítková a Daniela Bártíková. Česká výběrová komise označila za nejvhodnějšího kandidáta Zemana. „Proces výběru nového evropského žalobce za ČR pokračuje na úrovni Evropské komise a ještě nebyl ukončen,“ sdělil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

